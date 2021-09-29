Подорожание коммунальных услуг, повышение пенсий и ротации в Кабмине: Каких изменений стоит ожидать в октябре-2021

Месячный тариф на газ у некоторых поставщиков в октябре составит более 30 грн

Фото из открытых источников

В октябре должен начаться отопительный сезон, а с ним вырастут расходы украинцев на оплату жилищно-коммунальных услуг. Так, во втором месяце осени повысились цены на газ - кое-где стоимость кубометра составит более 30 грн. А вот тарифы на электроэнергию уменьшатся, только для тех, кто экономно использует ресурс.

Среди других изменений - повышение пенсий, ротации в Кабмине и начало осеннего призыва.

Обо всем подробнее рассказываем далее.

Повышение пенсий

С 1 октября в Украине повысят пенсии людям в возрасте от 75 до 80 лет. Рост выплат предусмотрен в размере 400 гривен.

Если пенсионеры указанного возраста заработали минимальный стаж — 20 лет для женщин, 25 лет – для мужчин, - то пенсии им будут повышены минимум до 2500 гривен.

Фото из открытых источников

В то же время ни перерасчета работающим пенсионерам, ни индексации пенсий в октябре этого года правительством не предусмотрено. Также не изменится размер минимальной пенсии, которая сейчас составляет 1854 гривнb. Зато срок индексации пенсионных выплат перенесен на 1 марта, а перерасчет пенсий работающим пенсионерам проведут в июне следующего года.

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Тарифы на газ в октябре

Цены на голубое топливо резко выросли, однако годовые тарифные планы остаются стабильными, месячные цены, которые компании предлагают на октябрь, иногда превышают 30 гривен за кубометр. Отдельно, "Київгазенерджи" продает газ по 30,50 грн за кубометр, тогда как в сентябре тариф был на уровне 19,80 грн, а в августе – 15,76 грн за кубометр.

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В свою очередь, "ТАС Энергия Страны" предлагает газ по 30,06 грн за кубометр (в сентябре 20,96 грн за кубометр).

А вот годовые тарифы на газ в регионах в октябре будут такими:

Винницкая область - от 7,99 до 8,56 гривен за 1 кубометр;

Волынская область - от 7,99 до 7,88 гривен за 1 кубометр;

Днепропетровская область - от 7,99 до 8,94 гривен за 1 кубометр;

Донецкая область - от 8,94 до 10,8 гривен за 1 кубометр;

Житомирская область - от 7,99 до 13,5 гривен за 1 кубометр;

Закарпатская область - 7,99 гривен за 1 кубометр;

Запорожская область - от 7,99 до 10,41 гривен за 1 кубометр;

Ивано-Франковская область – от 7,99 до 11,99 гривен за 1 кубометр;

Киевская область - от 7,8 до 11,4 гривен за 1 кубометр;

Луганская область - 8,99 гривен за 1 кубометр;

Львовская область - от 7,99 до 8,2 гривен за 1 кубометр;

Николаевская область - 7,99 гривен за 1 кубометр;

Одесская область - 9,2 гривен за 1 кубометр;

Полтавская область - 9,99 гривен за 1 кубометр;

Ровенская область - 7,99 гривен за 1 кубометр;

Сумская область - 7,99 гривен за 1 кубометр;

Тернопольская область - 8,99 гривен за 1 кубометр;

Харьковская область - 7,99 гривен за 1 кубометр;

Херсонская область - от 13,5 до 14,9 гривен за 1 кубометр;

Хмельницкая область - от 7,99 до 11 гривен за 1 кубометр;

Черкасская область - 7,89 гривен за 1 кубометр;

Черновицкая область - от 7,90 до 13,5 гривен за 1 кубометр;

Черниговская область - 7,99 гривен за 1 кубометр.

Изменения для некоторых потребителей газа

Компания НАК "Нафтогаз" анонсировала изменения в условиях оплаты за газ для некоторых из своих клиентов. Речь идет о тех бытовых потребителях, которые выбрали тарифный план "комфортный сезон".

Если все остальные бытовые потребители компании будут, как и ранее, оплачивать стоимость потребленного газа по показаниям счетчика, то абоненты, перешедшие на "Комфортный сезон", будут платить ежемесячно одинаковые суммы. И так будет продолжаться в течение следующих 7-ми месяцев, то есть в течение отопительного сезона. Для удобства расчетов тариф "комфортный сезон" будет действовать 7 полных месяцев: с 1 октября по 30 апреля.

Собственно, цена газа в тарифном плане "Комфортный сезон" остается такой же, как и в годовом тарифе "Фиксированный" – по 7,96 гривни за кубометр газа.

Показания газового счетчика по-прежнему нужно передавать ежемесячно, но абонент будет платить не по счетчику. Если оплата за предыдущий месяц будет осуществлена до 15 числа следующего месяца, абонент получит скидку по оплате в размере 1%. При этом оплата должна быть произведена через личный кабинет абонента или через чат-бот компании "Нафтогаз".

Тарифы на электроэнергию

Украинских потребителей ожидает и приятный сюрприз в сфере ЖКУ - стоимость электроэнергии в некоторых случаях будет снижено.

Фото из открытых источников

Так, с 1 октября цена электроэнергии будет снижена для 80% бытовых потребителей и составит 1,44 грн/кВт⋅ч при условии потребления до 250 кВт⋅ч. Те, кто потребляет более 250 кВт-ч за месяц будут платить 1,68 грн за киловатт.

Ротации в Кабмине

Верховная Рада возьмется за вопросы кадровых перестановок в Кабинете министров в первой декаде октября. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не рассказал, кого именно планируют отправить в отставку.

А вот ротаций председателей комитетов парламента рассматривать пока не планируют.

Осенний призыв

В октябре начнется призыв на срочную военную службу. Первые отправления начнутся 5 октября, а последнее - 21 декабря. В этом году планируют привлечь в украинскую армию 13 575 человек.

Фото из открытых источников

Так, в Вооруженные силы возьмут 6,5 тысяч человек, в Национальную гвардию - 4775, в Государственную пограничную службу - 1700, а в Государственную специальную службу транспорта - 600.

Новации для абонентов мобильных операторов

С 1 октября в Украине должна заработать упрощенная процедура перехода абонента с сохранением номера к новому мобильному оператору.

Услуга переноса мобильного номера, или MNP, – это базовая услуга, которая обеспечивает безусловное право абонента на выбор оператора, при этом свой предыдущий номер телефона абонент может не изменять. Такая услуга уже давно действует в Европе и США и только сейчас дошла до Украины.

Погода в октябре

По данным синоптиков, октябрь в Украине в этом году будет почти в пределах климатической нормы. Средняя месячная температура составит +6...+ 13°C, в Карпатах местами +4...+5°C.

Октябрь Фото из открытых источников

Абсолютный минимум температуры воздуха +4...+16°C, в северных, центральных, восточных областях и в Карпатах местами +17...+ 23°C, на юге Крыма 0...-3°C.

Абсолютный максимум температуры воздуха +26...+34°C, в Крыму до + 35°C, на высокогорье Карпат +20...+21°C.

Выходные в октябре-2021

Украинцы будут иметь в октябре 20 рабочих дней и 11 выходных. При этом четыре выходных будут идти подряд – с 14 по 17 октября, с отработкой в субботу, 23 октября.

14 октября в Украине – День защитников и защитниц Украины, государственный праздник и нерабочий день.

В этом году 14 октября приходится на четверг, а потому рабочий день пятницы, 15 октября, перенесут на субботу, 23 октября. Поэтому будем иметь четыре выходных дня подряд - с 14 по 17 октября, с отработкой в субботу, 23 октября.