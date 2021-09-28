Ноты протеста и взаимные вызовы послов: Почему контракт с "Газпромом" рассорил Киев и Будапешт

Из открытых источников

Это первое долговременное соглашение о поставках газа в обход Украины

Правительство Венгрии и российский газовый монополист "Газпром" в понедельник, 27 сентября, заключили долговременный контракт относительно поставок "голубого топлива" из Российской Федерации. Теперь в течение 15 лет Будапешт будет ежегодно получать из России газ в обход украинской газотранспортной системы. Безусловно, это известие разозлило Киев и тот буквально разразился шквалом критики в адрес венгерского правительства.

Поэтому, что именно так возмутило Украину и как будут развиваться в дальнейшем ее отношения с Венгрией, попробуем разобраться поэтапно.

С чего все началось?

Вопрос о поставках газа в обход Украины поднимался между правительством Венгрии и представителями Российской Федерации не один месяц. Так, после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в августе министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что договоренность с "Газпромом" достигнута, а вот накануне, 27 сентября, соглашение было официально подписано в Будапеште.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и его российский коллега Сергей Лавров Фото из открытых источников

Как стало известно, в рамках указанного газового контракта голубое топливо в Венгрию начнут поставлять с 1 октября и будут это делать в течение 15-ти следующих лет - до конца 2036-го. Ежегодные объемы составят 4,5 миллиарда кубометров газа. Голубое топливо будут поставлять двумя маршрутами - через Австрию и Сербию. В частности, через сербский газопровод "Турецкий поток" будет проходить 3,5 млрд кубометров, а через Австрию – еще 1 млрд кубометров. Другие детали договора пока не раскрываются.

Подписание газового контракта между Венгрией и Россией Фото из открытых источников

"На сегодня реальность такова, что энергетические потребности Венгрии можно наиболее надежным образом обеспечить с помощью долгосрочного контракта с "Газпромом", - прокомментировал соответствующее решение глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

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И, несмотря на слова главы венгерского дипломатического ведомства о том, что газоснабжение – это вопрос экономики и национальной безопасности, а не политики, Украина уверена в обратном.

Почему Украина не приветствовала решение Будапешта?

И раньше, и теперь Венгрия покрывала свои потребности в газе за счет России. Но до сих пор российский газ поступал по трубопроводу через территорию Украины. Теперь же новый договор предусматривает поставки газа в обход Украины. Собственно, это первое соглашение России, подписанное после завершения строительства газопровода "Северный поток-2". Очевидно, что оно вызвало возмущение украинских властей.

Глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон заявил, что новый контракт на поставку природного газа из России в Венгрию в обход Украины не оправдан экономически и является примером того, как "Газпром" диктует свои условия европейским странам, которые критически зависят от российского газа.

В свою очередь Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест из-за подписания Венгрией и Россией договора на 15 лет о поставках газа в обход украинской газотранспортной системы. Официальное заявление по этому поводу впоследствии обнародовали на сайте ведомства. В частности, там подчеркнули, что не только удивлены, но и разочарованы решением Венгрии подписать долгосрочный контракт с "Газпромом".

Фото из открытых источников

"Считаем это исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремлю и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям, не отвечает принципам Договора об основах добрососедства и сотрудничества между Украиной и Венгерской Республикой от 6 декабря 1991 года", - говорится в заявлении украинского МИД.

Также в Министерстве отмечают, что Венгрии было бы выгоднее получать газ транзитом через разветвленную газотранспортную систему Украины, ведь это кратчайший путь бесперебойных поставок газа в Европу.

К тому же, договор Венгрии с Россией стал причиной переноса Киевом заседания Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которое должно было состояться в Будапеште 29-30 сентября.

Кроме публичного заявления, свидетельствующего о возмущении украинской стороны, наша страна планирует обратиться в Европейскую комиссию относительно предоставления оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики.

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Тем временем Венгрия вызвала посла Украины Любовь Непоп к Министерству иностранных дел из-за критики украинским МИД "газового" соглашения Будапешта с "Газпромом".

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отметил, что такой шаг Украины "является недружественным после многих субсидий (аппараты искусственной вентиляции легких, медицинское оборудование, уход за солдатами, отдых детей, финансирование инвестиций), которые Украина получила до сих пор".

Позицию Украины относительно нового газового контракта Сийярто назвал "нарушением суверенитета и интересов национальной безопасности Венгрии".

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и его украинский коллега Дмитрий Кулеба Фото из открытых источников

Вместе и тем Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Венгрии в Киеве, чтобы донести "принципиальную позицию". По словам представителя украинского МИД Олега Николенко, транспортировка газа в обход Украины подрывает национальную безопасность нашего государства и энергетическую безопасность Европы, а "новое соглашение Венгрии с "Газпромом" наносит серьезный удар украинско-венгерским отношениям".

Собственно, насчет первого нечто похожее уже произошло. Речь идет о стремительном подорожании газа в европейских странах. Это не означает, что договор имел прямое влияние на цену газа в Европе, но стоимость голубого топлива поднялась после подписания соглашения.

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Напомним, по данным Лондонской биржи ICE, общий рост цены газа с начала дня уже превысил 11%. Во вторник, 28 сентября, цена превысила 1000 долларов за тысячу кубометров. К примеру, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла 1031,3 доллара за тысячу кубометров газа.

Что будет дальше?

В свое время председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что "Газпром" может прекратить транзит газа в Европу через украинскую газотранспортную систему после запуска "Северного потока-2". Уже сейчас, на фоне завершения строительства "Северного потока-2", это кажется почти очевидной вещью. К тому же, скорее всего, "Газпром", несмотря на обязательства выполнять условия контракта и поставлять газ через украинскую ГТС, со временем не будет делать этого.

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко Фото:УНИАН

Хорошая перспектива для украинской газотранспортной системы – получить гарантии от европейских стран относительно пользования украинским газопроводом. Такие гарантии должны быть предоставлены европейскими компаниями и должны касаться бронирования транзита голубого топлива через Украину на долгий срок. Если эти гарантии дадут хотя бы пять европейских компаний, то большие мощности будут забронированы для транзита на 10-15 лет. В таком случае Украина будет получать деньги за транзит, и убытки от "Северного потока-2" не будут такими ощутимыми, как при нулевом транзите.

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Однако среди таких стран уже не будет Венгрии. Собственно, контракт с Будапештом стал для "Газпрома" первым после достройки "Северного потока-2" в обход территории Украины. Таким образом Россия постепенно будет изымать из эксплуатации газотранспортной инфраструктуры, доставляющей газ к украинской границе, а также украинский газопровод.