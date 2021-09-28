Люди не знают что делать! Жители прифронтовых населенных пунктов на Донбассе обратились к Шмыгалю из-за поднятия тарифов на коммуналку

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Жители города Красногоровка, который находится в нескольких метрах от линии разграничения, обратились к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю из-за поднятия тарифов на коммуналку. Трансляцию вел "Перший Незалежний".

"Самая большая проблема сегодня - это люди входят в зиму и до этого момента они оплачивали за отопление, которое поставляется только электрическая энергия, а то есть у них нет совершенно нейтрального отопления, нет никаких, совершенно никаких котелен, ни газовых, ни угольных, есть просто розетки в их домах. Во-первых, не выдерживают носители, не выдерживают провода, не выдерживают розетки - это раз. Но, когда они платили до трех тысяч киловатт по 90 коп., то сегодня мы знаем, что до 250 киловатт 1 грн 44 коп., а все, что больше - это 1 грн 68 коп. Здесь вы посмотрите, остались практически одни старики, одни пенсионеры и люди, которые не имеют рабочих мест, у них нет просто этих денег, их убивает война, убивает ковид, а сегодня просто их убьют эти неподъёмные тарифы по электроэнергии", - заявил народный депутат Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Владимир Мороз.

Жители Красногоровки собрали более тысячи подписей под обращением к премьер-министра Шмыгаля, до президента Зеленского и министра реинтеграции Резникова.

"Восьмой год мы живем на линии соприкосновения, в зоне боевых действий, под обстрелами, мы страдаем без газоснабжения, без отопления, без воды 3 2014 года. Мы обогреваемся в многоэтажках, в частном секторе, в основном, электричеством, готовим еду, греем воду. У нас больше ничего нет, это не жизнь, это сплошной кошмар. В квартирах морозы, больше 8 или 10 градусов тепла не бывает, стены черные, в плесени с грибками. В частном перепады напряжения бывают часто до 150, трансформаторы не годятся, линии передач не выдерживают, ценники накручивают, а тепла нет. В частном секторе также очень много людей греются обогревателями, потому что люди не могут купить уголь, до нас его не везут из-за обстрелов, и стоит уголь, тонна от 4-5 тысяч гривен. Это не наша прихоть, мы хотим жить, а не замерзнуть. Денис Анатольевич, обратите внимание на нас и поверьте нашему депутату, он кричит с трибуны, а вы выключаете ему микрофон, позор вам, как премьер министру. Мы обращались к Григульцу нашему, к Кириленко, руководителю Донецкой областной администрации, у них до нас нет никакого дела. Кириленко живет в Краматорске, у них есть газ, вода горячая и холодная, у них тепло. Еще Денис Анатольевич, 9 сентября на часовые вопросы к правительству, вы напомнили, какие будут у нас тарифы. Мы не можем выживать при таких тарифах, это вы сказали, что кому будет тяжело, то вы готовы подставить плечо. Мы запорошили, а теперь требуем вас и все правительство приехать в Красногоровку, пожить, если можно назвать это жизнью, а тогда подставить нам два плеча, шею. Поэтому учитывая и опираясь на Конституцию Украины, мы требуем внести изменения в постановление Кабмина от 1 февраля 2021 года, постановление 64 жителей населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения и находятся в зоне боевых действий, при отсутствии газа и централизованного снабжения. Назначить компенсацию на электроэнергию, отопительный сезон всем жителям многоэтажек и частного сектора до окончания Операции объединенных сил на Донбассе. Нам надоело кланяться вам каждый год. Докажите, что господин президент и вы помните и заботитесь о нас", - обратилась к премьер-министра Шмыгаля жительница Красногоровки Любовь Ивановна.

Ранее сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил, что правительство не просто самоустранилось от решения тарифных проблем из-за растущих цен на газ, но и переложило их на плечи людей и местных бюджетов-а это недопустимо. Нардеп отметил, что отсутствие у правительства четкой стратегии по выходу из такой ситуации - это уже реальная угроза национальной безопасности страны.