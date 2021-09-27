Ограничение доступа к СМИ в Украине противоречит международным стандартам: ИноСМИ о критике ООН санкций Зеленского против украинских медиа

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Отчёт ООН по Украине затронул проблемы обострения, рост жертв на Донбассе, конституционного кризиса и противоправного закрытия телеканалов

Применение санкций украинской властью в отношении телеканалов и электронных СМИ не соответствует международным стандартам в сфере свободного выражения мнения. Об этом пишет ряд зарубежных СМИ, ссылаясь на заявление Главы мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильды Богнер, которая представила 32-й периодический доклад о ситуации с правами человека в стране.

"Эти решения не отвечают международным стандартам в области права на свободу выражения взглядов, поскольку они не были приняты независимыми органами власти и не смогли доказать пропорциональность этих ограничений", – цитирует белорусский телеканал СТВ Матильду Богнер.

ТАСС, ссылаясь на заявление главы мониторинговой миссии ООН, пишет, что "СНБО [Совет национальной безопасности и обороны] принял, а президент [Украины Владимир Зеленский] утвердил решение о применении санкций, которые привели к закрытию телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne. 20 августа СНБО принял другое решение о применении дополнительных санкций, которые привели к ограничению доступа к онлайн-СМИ. УВКПЧ [Управление верховного комиссара ООН по правам человека] обеспокоено тем, что эти решения не отвечают международным стандартам в плане свободного выражения мнения".

Также зарубежные СМИ отмечают, что мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине продолжит следить за ситуацией с применением санкций украинской властью в отношении телеканалов и электронных СМИ.

Напомним, 23 сентября Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер, представила 32-й периодический доклад о ситуации с правами человека в стране.

24 сентября в рамках Генассамблеи ООН Фонд защиты свободы слова проинформировал участников Саммита по вопросам информации и демократии о незаконном закрытии оппозиционных СМИ и систематических нарушениях свободы слова в Украине.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 августа Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против главного редактора "Страны" Игоря Гужвы. Также СНБО ввел санкции против Анатолия и Ольги Шарий.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За восемь месяцев зарубежные СМИ опубликовали более 80 тысяч публикаций, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.