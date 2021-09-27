Германия без Меркель: Предварительные результаты выборов в Бундестаг и их значимость для Украины

Ангела Меркель занимала пост канцлера 16 лет

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Накануне в Германии состоялись выборы нового состава Бундестага. После формирования нового состава Кабмина Ангела Меркель уйдет из политики. А дальнейшую историю Германии и международные отношения будут творить новые политические деятели.

О предварительных результатах выборов в Бундестаг и их важности для Украины в материале "Першого Незалежного".

Предварительные итоги выборов

По итогам подсчета голосов на всех 299 избирательных округах, победу на выборах в Бундестаг одержала Социал-демократическая партия (СДПГ) с результатом 25,7%.

Второе место занял блок правоцентристских партий, который включает в себя "Христианско-Демократический союз Германии" (ХДС) и "Христианско-социальный союз Баварии" (ХСС). Их поддержали 24,1% избирателей.

Парламентские выборы в Германии Укринформ

С отрывом почти в 10% на третьем месте оказались "Зеленые" - 14,8% голосов. Свободная демократическая партия (СВДП) получила 11,5%, а "Альтернатива для Германии" - 10,3%. "Партия левых" Янины Вислер и Дитмара Барча смогла набрать всего лишь 4,9% голосов. Тем не менее, такой результат провел их в Бундестаг. Три представителя этой политсилы получили прямые мандаты в Берлине и Лейпциге.

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Кому достанутся места в Бундестаге

В нынешних парламентских выборах участвовало рекордное количество партий с момента воссоединения Германии - 47. После выборов в 2017 году прошлый бундестаг состоял из 709 депутатов. При этом, новоизбранный парламент Германии будет состоять из 735 депутатов.

Как распределят места в Бундестаге:

Социал-демократическая партия (SPD) - 206 депутатов;

Христианско-Демократический союз (CDU) - 151 депутат;

"Зеленые" - 118 депутатов;

"Свободная демократическая партия" - (FDP) - 92 депутата;

"Альтернатива для Германии" (AfD) - 83 депутата;

Христианский социальный союз - 45 депутатов;

"Партия левых" - 39 депутатов;

"Ассоциация избирателей Южного Шлезвига" - 1 депутат.

Также в этом году в немецкий парламент впервые войдет женщина-трансгендер из Баварии. По предварительным результатам голосования, первой женщиной-трансгендером станет кандидат от партии "Зеленые" Тесса Гансерер. Она набрала 22,6% голосов.

Сама Тесса Хансерер отметила, что это "отличный результат", который свидетельствует о толерантном обществе.

Ожидается, что окончательный официальный результат выборов Федеральный избирательный комитет объявит в пятницу 15 октября на открытой сессии в Бундестаге в Берлине.

Коалиция без партии Меркель

Впервые за 16 лет парламентские выборы в Германии прошли без участия действующего канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Еще в 2018 году она отказалась от руководства ХДС (Христианско-демократический союз Германии) и заявила об уходе из политики по окончании четвертого срока на посту канцлера.

Фото из открытых источников

На нынешних федеральных выборах блок ХДС/ХСС показал худший результат за всю историю консервативного блока. По словам замглавы ХДС Пауля Зимака, результаты голосования для них стали "горькой потерей", ведь партия ранее не набрала менее 30% голосов.

Для социал-демократической партии такие результаты выборов могут означать неожиданное возрождение, несмотря на то, что несколько месяцев назад она отставала в гонке. Сейчас на должность канцлера от СДПГ претендует Олаф Шольц, а от ХДС/ХСС - Армин Лашет.

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Вскоре после оглашения результатов голосования Шольц заявил, что блок ХДС / ХСС должны уйти в оппозицию. Для создания коалиции СДПГ пригласят партию "зеленых" и свободную демократическую партию.

"Граждане определили четкий мандат - эти три партии должны войти в следующее правительство. ХДС/ХСС не должны быть в Кабмине, они должны уйти в оппозицию", - сказал Шольц.

Политологи отметили, что неудача ХДС/ХСС бросает тень на конец правления Меркель, чья популярность остается высокой после четырех сроков пребывания у власти. Отмечается, что действующий канцлер ФРГ не сумела подготовить преемника.

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Уже через несколько недель парламентарии смогут голосовать за нового канцлера. Меркель и ее нынешнее правительство будут работать до тех пор, пока новое не примет присягу.

Что выборы в Бундестаг означают для Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал результаты выборов благоприятными для Киева. До выборов в Бундестаг украинские власти работали со всеми ведущими политическими силами Германии. Президент Владимир Зеленский общался с лидером ХДС Армином Лашетом, а Дмитрий Кулеба - с лидером СДПГ Олафом Шольцем.

"Мы работали с каждой из политических сил, которые сейчас будут вести коалиционные переговоры и доказывали им позицию Украины по ключевым вопросам", - сказал Кулеба.

Как известно, лидер ХДС Армин Лашет придерживается курса Ангелы Меркель. Политик поддерживает строительство "Северного потока-2", так как объект важен для Германии. При этом Лашет считает, что приверженность суверенитету и безопасности Украины должна быть приоритетом внешней политики Германии.

Глава ХДС Германии Армин Лашет и Владимир Зеленский Офис президента

В августе в интервью польской газете Rzeczpospolita лидер ХДС предупредил, что если "Северный поток-2" будет использован как геополитическое оружие против Украины, то ФРГ будет инициировать санкции против РФ на общеевропейском уровне.

Тем не менее, Лашет не видит Украину членом Евросоюза в ближайшем будущем. Он отметил, что для этого Киеву нужно синхронизировать законодательство с законодательством ЕС. То есть, сделать так, чтобы в маленьком украинском городке законодательство действовало на том же уровне, что и в Берлине.

Также Лашет выступает против поставок Украине оружия, ведь "это дискредитирует позицию Германии как члена "нормандского формата", Минского процесса".

Что касается Олафа Шольца, то его позиция относительно газопровода близка к позиции Лашета. Лидер СДПГ отмечает важность проекта для Германии, при этом считает, что ФРГ должна защитить Украину от возможного ущерба. Вскоре после выборов он заявил, что Украина, несмотря на "Северный поток-2", должна оставаться транзитером газа.

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Вопрос вступления Украины в НАТО и ЕС у Шольца также не в приоритете. Политик отметил, что сначала нужно установить тесное партнерство с Украиной. Но прежде всего Брюссель должен завершить процесс интеграции с Западными Балканами, а это вопрос нескольких лет.

Глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что сейчас Украину не так интересует имя нового канцлера, как состав коалиции. По его словам, предварительные результаты голосования свидетельствуют о том, что коалиция будет благоприятной для развития украинско-немецких отношений.