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В турецком отеле ветерану АТО Майману сломали позвоночник

Михаил Маймаи from-ua

Ветерана АТО Михаила Маймана, который скрывался от правоохранителей за пределами Украины, нашли избитым без сознания в одном из отельных номеров в Турции.

Об этом сообщает телеграм-канал "Объектив" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Сейчас Майман находится в реанимации под интенсивной терапией. Врачи сообщают, что вероятно он останется лицом с инвалидностью и не сможет больше ходить, лежит в корсете и чудом остался жив. Больше всего сейчас ему необходима финансовая помощь, так как денег на лечение ни у него, ни у его спутницы нет. Предварительно известно, что в его номер ворвалось несколько турков (2-3 человека), которые и избили его. Эти люди были наняты украинским криминалитетом, с которым у Маймана давний конфликт из-за его финансовых обязательств и долгов. Также известно, что изучается сейчас вопрос его депортации в Украину, так как тут он пребывает в розыске за совершение тяжких преступлений", - говорится в сообщении.

Фото из открытых источников

Информацию об этом подтвердил народный депутат Илья Кива, у которого с Майманом был конфликт в 2020 году.

"Миша Майман скрывавшийся на территории Турции от уголовного преследования, стал жертвой нападения со стороны турецкой мафии и сейчас находится в тяжёлом состоянии в больнице", - написал Кива в своем телеграмм-канале.

Кива пишет, что неизвестные жестоко избили Маймана, сломав ему позвоночник.

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