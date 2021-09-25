Владислав Гуров о покушении на Сергея Шефира: "Власти нужны какие-то инфоповоды, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем"

Сергей Шефир Андрей Гудзенко/Liga.net

Покушение на помощника Зеленского Сергея Шефира - это попытка отвлечь внимание от внутренних проблем Украины. Об этом заявил политолог Владислав Гуров.

"У нас происходят регулярные рейдерские атаки на бизнес, у нас происходят наглые отжимы. Мы помним, что происходило с "Мотор Сич", мы помним, что происходило с заправками Глуско, которые просто начали отжимать через правоохранительные органы, и это все пытались связать с Медведчуком. Хотя он не имеет отношения к этим заправкам. То есть, у нас происходит беспредел в стране, и нужны какие-то инфоповоды власти, чтобы отвлечь внимание от наших внутренних проблем и пытаться на себя перетянуть, что они борцы с коррупцией, борцы с олигархами, хотя по факту этого не происходит", - заявил политолог.

Напомним, 22 сентября возле села Лесники неизвестные расстреляли автомобиль Сергея Шефира. В результате был ранен его водитель. Нардепы утверждают, что в мужчину попало три пули, он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Сам Шефир не пострадал.

По данным Министерства внутренних дел, в автомобиль попало не менее 10 пуль.

Правоохранители открыли уголовное дело по факту покушения на первого помощника президента Сергея Шефира. Его возбудили по статье "Покушение на убийство двух и более лиц".