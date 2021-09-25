Кива: Зеленский подвергает незаконному преследованию Виктора Медведчука, создавая тоталитарно-преступный режим
Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива раскритиковал в Telegram высказывание Владимира Зеленского, который в ходе выступления на сессии Генассамблеи ООН осудил Россию из-за задержания подозреваемых в диверсии на газопроводе в Крыму.
По мнению парламентария, президент Украины сделал это безосновательно, в то время как сам подвергает незаконному преследованию оппозиционных украинских политиков, включая Виктора Медведчука.
"Он создает тоталитарно-преступный режим, который грабит и уничтожает свою страну, при котором от голода, войны и болезней умирают люди", — считает Кива.
Депутат Верховной рады напомнил Зеленскому о блокировке телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, а также о наложении санкций против украинцев "без суда и следствия".
"Все, что нужно знать о лжи, трусости и лицемерии!" — заключил парламентарий.