Илья Кива обратится к Генпрокурору относительно покрывательства полтавскими прокурорами незаконной добычи песка

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова должна взять под контроль расследование фактов незаконной добычи песка в Полтавской области и возможной причастности к данным правонарушения сотрудников прокуратуры. Об этом народный депутат фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива заявил в своем Телеграм-канале.

"Я неоднократно сообщал, что в области под прикрытием областного прокурора орудует банда, которая своими преступными действиями уничтожает экологическую систему области, десятки незаконных карьеров обслуживают фирму "Онур" участвующую в строительстве дорог по программе президента - "Большая стройка". В понедельник обращусь к генеральному прокурору, чтоб она взяла под контроль ход расследования данного преступления, которое могут покрывать ее подчиненные", - сказал он.

Илья Кива подчеркнул, что стал свидетелем незаконной добычи песка в селе Гаевое.

"Находясь в Полтаве на праздновании дня города, выявил и заблокировал незаконную добычу песка, вызвал на место сотрудников полиции и зарегистрировал по данному факту заявление", - отметил нардеп.

При этом он добавил: "От 30 до 40 машин - сококотоников в день не могут оставаться незамеченными для правоохранительной системы. Ущерб и прибыль преступников - посчитайте сами!" - подытожил Илья Кива.