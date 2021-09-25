Эксперт: Закон об олигархах в первую очередь применят против Медведчука, которого власть не может сломать

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время брифинга 20.07.21 112ua.tv

Первым, против кого власть может применить закон об олигархах может стать председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук из-за его поддержки православной церкви и русского языка.

Такое мнение высказал политолог Юрий Кот в комментарии для "Журналистской правды".

"Думаю, закон в первую очередь будут применять по отношению к тем богатым людям Украины, которые имеют хоть какое-то отношение к русской идентичности, например, поддерживают православную церковь или русский язык. Для борьбы с реальной оппозицией. Первой жертвой, которую принесут на алтарь этой мерзости, будет, скорее всего, Виктор Владимирович Медведчук, которого украинские власти никак не могут сломать. Вот и приходится подтасовывать законы, которые позволят применять карательные меры по отношению к самому Медведчуку и людям из его окружения", - отметил он.

Напомним, 20 августа генеральный прокурор Ирина Венедиктова объявила о завершении досудебного расследования по обвинению Виктора Медведчука в государственной измене.

31 августа Медведчуку было вручено новое ходатайство о продлении срока домашнего ареста еще на 2 месяца, так как, по мнению прокурора, в ходе ознакомления с материалами уголовного производства политик может их уничтожить.

2 сентября Печерский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения, оставив Виктора Медведчука под домашним арестом до 31 октября.

Политик подчеркнул, что поскольку добиваться правосудия в Украине нет никакого смысла, он отказывается от подачи апелляции и будет оспаривать это решение в международных инстанциях.

"В сложившейся ситуации, в условиях преступного давления власти на суд, в очередной раз продливший мне домашний арест, я принял решение отказаться от подачи апелляции и перенести юридическую борьбу по вопросу незаконного избрания мне меры пресечения в Европейский суд по правам человека, где мои жалобы уже приняты к рассмотрению. Я твердо убежден, что те, кто разрушает систему правосудия Украины, те, кто под давлением власти принимает неправомерные решения, будут наказаны, поскольку они разрушают государственные институты и попирают конституционное право граждан на защиту от незаконных действий власти", - сказал Виктор Медведчук.