Выборы канцлера Германии: Кто из трех кандидатов заменит Ангелу Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Немного о ключевых претендентах на кресло лидера Германии и звание одного из самых влиятельных людей Евросоюза

Глава правительства Германии Ангела Меркель уходит в отставки после шестнадцатилетнего пребывания в должности. Поэтому страна будет выбирать нового канцлера-голосование состоится 26 сентября. Ангела Меркель была и остается одной из самых влиятельных фигур европейского политикума – ее слово является весомым в ряде вопросов, решающихся Евросоюзом и касающихся украинской политики, экономики и безопасности. Поэтому смена руководства в ФРГ означает изменения не только для Германии, но и для Украины.

Далее рассказываем о трех основных кандидатах на должность канцлера Германии, об их политическом бэкграунде и основных заявлениях по тем или иным вопросам.

Анналена Бербок из партии "Зеленых" Германии

Анналена Бербок Фото из открытых источников

Анналена Бербок – сопредседатель партии "Союз-90"/"Зеленые" и вторая женщина в истории, которая баллотируется на пост канцлера. Она окончила факультет политологии и публичного права Гамбургского университета, также учился в Лондонской школе экономики.

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В 2013 году Бербок стала депутаткой партии "Зеленых", с тех пор работает над решением энергетических вопросов, делами Евросоюза и вопросами изменения климата. В 2018 году Бербок вместе с Робертом Хабеком возглавила партию "Зеленых".

Политические взгляды Анналены Бербок:

Европа и мир должны активно бороться с изменениями климата, в частности, ускорить темпы отказа от угольной энергетики (по действующему плану – до 2038 года).

Вывести ядерного оружия США с территории ФРГ – сейчас в Германии находится около 20-ти американских атомных бомб.

Относительно Китая и России необходим диалог и жесткость".

Критика действий России на Донбассе и в Крыму, поддержка Украины и напоминание Москве, что у независимых стран есть право выбирать самостоятельно, в какие альянсы вступать. Речь идет о перспективе членства Украины в ЕС и в НАТО.

Выступает против строительства "Северного потока-2". По этому поводу Бербок заявила – если голос Германии во внешней политике потерпит неудачу – в том, что касающиеся напряженности в Украине, России, проекта "Северный поток-2", то Европа будет уничтожена.

"Этот газопровод противоречит геостратегическим интересам европейцев, он четко направлен против Украины, противоречит европейским целям по защите климата и всем санкциям ЕС против России, поэтому это абсолютно роковой проект", - отмечала Анналена Бербок в свое время.

Армин Лашет из Христианско-демократического союза (ХДС)

Армин Лашет и Ангела Меркель Фото из открытых источников

С января 2021 года Армин Лашет – председатель Христианско-демократического союза (ХДС), которым ранее руководила действующая канцлер Ангела Меркель. В 19 лет стал членом партии ХДС, в свое время работал журналистом на телевидении и был руководителем небольшой церковной газеты. В конце 1980-х годов Лашет стал серьезно заниматься политикой, став депутатом городского совета города Ахен.

В 1994 году Армина Лашета впервые избран в Бундестаг и шесть лет он был членом Европейского парламента, а в 2017 году стал канцлером федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. За свои довольно пророссийские взгляды Лашет получил политическое прозвище "Putinversteher" - то есть "человек, понимающий Путина". К примеру, в 2014 году, сразу после оккупации Крыма, он предупреждал об "антипутинском популизме" в Германии.

Политические взгляды Армина Лашета (в целом перекликаются со взглядами Ангелы Меркель):

Критика России за арест оппозиционера Алексея Навального.

Уверенность в том, что санкции с России снимать еще рано.

Поддержка строительства "Северного потока-2". "В течение 50-ти лет, даже в агрессивные времена холодной войны Германия покупала газ у Советского Союза, а теперь – в России. Правительство Германии следует правильному курсу", - заявлял Лашет.

Намерен гарантировать "соблюдение геополитических интересов Украины" – речь идет о сохранении газового транзита из России.

Гарантирования Украине защите – после встречи Ангелы Меркель и Владимира Путина политик отметил следующее: "Если Россия опять агрессивно себя вести по отношению к Украине, то Германия примет меры на национальном уровне и инициирует санкции на уровне Европейского Союза".

Олаф Шольц из партии Социал-демократической партии

В свое время Олаф Шольц изучал право в Гамбургском университете, после чего занимался адвокатской практикой. Сейчас он – вице-канцлер и по совместительству министр финансов в правительстве Ангелы Меркель.

Политические взгляды Олафа Шольца:

Сдержанная, но довольно жесткая линия по отношению к российскому руководству, резкая критика Москвы за оккупацию Крыма и войну на Донбассе.

С именем Шольца связан скандал вокруг "Северного потока-2". В феврале 2021 года организация Deutsche Umwelthilfe опубликовала документы, которые подтверждают, что правительство Германии предлагало администрации тогдашнего президента США Дональда Трампа деньги для импорта американского сжиженного газа в объеме 1 миллиард евро. В свою очередь Белый дом должен был бы обязаться не вводить санкции в отношении "Северного потока-2". Письмо министру финансов США отправлял именно Олаф Шольц.

Относительно членства Украины в Европейском Союзе – Шольц отметил, что ЕС еще не завершил процесс интеграции стран Балканского региона, поэтому евросообщество пока не готово принять к себе еще и Украину. Об этом свидетельствуют такие слова Шольца: "Я думаю, что нужно установить близость к ЕС для Украины и сейчас нет возможности для нее присоединиться к НАТО".

Дебаты кандидатов на пост канцлера Германии

В воскресенье, 19 сентября, в Германии в прямом эфире телеканалов Pro7 и Sat1 состоялся заключительный, третий раунд предвыборных теледебатов кандидатов на пост канцлера. По результатам опроса исследовательского института Forsa этот раунд теледебатов выиграл Олаф Шольц. Выступление Шольца показался убедительным 42% телезрителей, речь Армина Лашета понравилась 27% зрителей, а выступление Анналени Бербок показался наилучшим 25% зрителей.

Дебаты начались с блока по социальной справедливости. Шольц и Бербок выступили за повышение минимального размера оплаты труда до 12 евро в час. При этом Лашет считает, что это не нужно и выступает за тарифные переговоры между работодателем и профсоюзом, а Бербок уверена, что это – возвращение в 90-е годы.

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Во время дебатов также говорили о выплатах по безработице. Армин Лашет отметил, что безработных граждан нужно стимулировать к поиску работы. Олаф Шольц предложил реформирование существующей системы выплат, а Анналена Бербок считает необходимым повысить эти выплаты на 50 евро.

Конечно, кандидаты на пост канцлера Германии говорили и об изменении климата. Анналена Бербок уверена, что Социал-демократическая партия и Христианско-демократический союз, как правящие партии очень мало сделали для улучшения климата. Кроме этого, все три кандидата выступают против обязательной вакцинации от коронавируса, а иммунизация граждан должна быть добровольной.