Сергій Булюбаш потребує допомоги у боротьбі з пухлиною головного мозку

ZIK

Усі аналізи та медичні заключення прикріплюємо до новини

38-річний Сергій Булюбаш потребує допомоги у боротьбі з пухлиною головного мозку.

Батько двох дітей Сергій Булюбаш потребує негайної допомоги. У чоловіка - злоякісна пухлина головного мозку - гліобластома. У 2013-му він вже переніс операцію, хіміотерапію та вкрай тяжке відновлення. Однак цьогоріч, як грім серед ясного неба, стався рецидив. Пухлина, яка тяжко піддається лікування почала прогресувати.

ZIK

Усі аналізи та медичні заключення прикріплюємо до новини.

Лікарі рекомендують пройти лікування в ізраїльській клініці під Києвом. От тільки скористатися шансом урятувати Сергія без допомоги небайдужих сім'я не зможе. Важлива кожна гривня.

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