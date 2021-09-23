Зеленский должен встретиться с Путиным для достижения мира на Донбассе, но он полностью зависим от других стран, - опрос

Офис президента

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра "Социальный мониторинг", который проводился c 11 по 19 сентября 2021 года

Украинцы уверены, что президент Украины Владимир Зеленский обязан провести личную встречу с Владимиром Путиным для достижения мира на Донбассе. Тем не менее он в своих решениях зависит от мнения других государств. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра "Социальный мониторинг", который проводился c 11 по 19 сентября 2021 года.

Украинцев попросили ответить на вопрос: "Насколько они доверяют президенту Зеленскому?". И более 60% опрошенных заявили, что не доверяют главе государства.

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При этом более 82% респондентов считают, что при принятии решений Зеленский полностью зависим или частично зависим от других государств и международных организаций.

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Практически так же опрошенные ответили и на вопрос о независимости украинской власти в плане экономической политики. В частности, 88% украинцев уверены, что власть зависит или частично зависит от других стран и международных организаций.

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Отвечая на вопрос о том, в правильном ли направлении сейчас развиваются события в Украине, 70,5% опрошенных заявили, что в неправильном направлении, и только 29,5% украинцев поддержали нынешний курс.

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Подавляющее большинство респондентов, а именно 66,4% поддержали идею о личной встрече Зеленского с Путиным, что помогло бы урегулировать ситуацию на Донбассе. Против этого высказались только 28,6% опрошенных.

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Также 50,0% украинцев уверены, что ради возвращения Донбасса и наступления мира в Украине Зеленский обязан лично встретиться и с руководителями ОРДЛО.

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Опрос проводился c 11 по 19 сентября 2021 года в 24-х областях Украины и Киеве. Всего было опрошено 3 010 респондентов. Стандартные отклонения: 1,1- 1,83%. Метод получения информации: индивидуальное интервью "тет-а-тет" по месту жительства респондента.