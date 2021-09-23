Соцопрос: "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" по-прежнему лидеры электоральных симпатий украинцев

Верховная Рада Украины ІХ созыва Офис президента

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра "Социальный мониторинг", который проводился c 11 по 19 сентября 2021 года

Если выборы в Верховную Раду проходили в это воскресенье, то в новый состав парламента попали пять партий во главе со "Слугой народа" (24,7%) и "Оппозиционной платформой - За жизнь" (17,1%). Об этом свидетельствуют данные опроса Центра "Социальный мониторинг", который проводился c 11 по 19 сентября 2021 года.

Пятипроцентный барьер прошли бы:

"Слуга народа" 24,7%;

"Оппозиционная платформа - За жизнь" 17,1%;

"Европейская солидарность" 15,9%;

"ВО "Батькивщина"" 11,2%;

"Сила и честь" 5,8%.

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Исходя из набранных голосов избирателей, фракции таким бы образом расположились в парламенте:

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Опрос проводился c 11 по 19 сентября 2021 года в 24-х областях Украины и Киеве. Всего было опрошено 3 010 респондентов. Стандартные отклонения: 1,1- 1,83%. Метод получения информации: индивидуальное интервью "тет-а-тет" по месту жительства респондента.