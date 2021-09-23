Рабинович: Нарушая Конституцию, в Раде собираются принять "закон об олигархах"

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В Верховной Раде фракция "Слуга народа", нарушая законы о регламенте и Конституцию, собираются принять "закон об олигархах"

В Верховной Раде фракция "Слуга народа", нарушая законы о регламенте и Конституцию, собираются принять "закон об олигархах". Об этом в ходе митинга под стенами Верховной Рады заявил народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович.

"Фракция, нарушая все законы о регламенте, нарушая Конституцию Украины, собирается сегодня принять так называемый закон об олигархах. Он имеет такое же отношение к олигархам, как мы к режиму Пиночета в Чили. Они умеют просто называть это красиво. Но дело даже не в этом, даже не в законе. Власть увидела какую-то цель и больше ничего нет - Конституции нет, все нарушается", - отметил Рабинович.

Он добавил, что уверен - такие митинги будут становиться только больше, потому что люди имеют право на жизнь.

"Люди будут выходить: сейчас 10 тысяч, потом 20, потом 100, а потом миллионы. Так будет потому, что люди имеют право на жизнь", - подчеркнул политик.

Он добавил, что в "новой" Раде все еще действуют негласные законы, установленные при президентстве Порошенко.

"У нас уже давно в новой Верховной Раде установлены старые законы Порошенко: принимаются только те законы, которые выгодны для своего кармана или для пиара. Я подал закон о том, чтобы убрать коммунальные платежи с пенсионеров, потому что пенсия не покрывает платежи. И что? Они его в зал не выносят. Надо все видеть с открытыми глазами. Это преступная система и скоро она переступит даже Конституцию", - резюмировал Рабинович.