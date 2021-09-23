Илья Кива: Мы - потомки победителей фашизма и мы обязаны научить детей гордиться победоносными предками

112ua.tv

Украинцы должны сохранить и передать своим детям память о великой победе над немецко-фашистскими захватчиками, научить их быть гордым за предков, которые ценой собственной жизни дали возможность жить новым поколениям украинцев. Об этом народный депутат фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива сказал в ходе торжественных мероприятий по случаю 78-й годовщины освобождения Полтавы от немецко-фашистских захватчиков.

"Мы все вместе собрались сегодня в Полтаве, чтобы почтить память тех, кто, отдав жизни, дал нам сегодня возможность жить, растить детей, созидать, радоваться. Этот подвиг безсмертен в нашей памяти. Мы должны пронести эти страницы истории с честью и научить наших детей быть гордыми за причастность к таким великим событиям. Мы потомки великих людей, мы потомки победителей. И мы обязаны научить детей любить свою страну и быть достойными гражданами Украины, которая стала частью великой победы над фашизмом!", - сказал он.

Илья Кива подчеркнул, что освободители подарили городам и странам новую историю.

"Сегодня День освобождения моего родного города от немецко-фашистских захватчиков. 23 сентября 1943го года Полтава была освобождена бойцами Красной армии. И сегодня мы также отмечаем День города Полтавы. Сегодняшний праздник объединяет людей, вне зависимости от их политических и религиозных взглядов, ведь это общая победа. Чтим, помним и гордимся нашей историей! Низкий поклон тем, кто отдал свои жизни!" - сказал нардеп.

Говоря об участии в торжествах активистов гражданского антифашистского движения "Патриоты - За жизнь", Илья Кива отметил: "Это важное движение, направленное на борьбу с возродившимся фашизмом в нашей стране. А наша партия ОПЗЖ сегодня борется за достижение мира в Украине. Мира, который так нужен нашим детям".

В рамках торжественных мероприятий сегодня в Полтаве были открыты 6 мемориальных досок героям Великой Отечественной войны, в частности, Алексею Вахненко, Михаилу Мохову, Михаилу Толкачеву, Алексею Коростелеву, Леонтию Глущенко, Якову Алексееву.