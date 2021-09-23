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Больше 60% респондентов не доверяют президенту Зеленскому, - опрос

Офис президента

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра "Социальный мониторинг", который проводился c 11 по 19 сентября 2021 года

Большая половина украинцев не доверяет президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра "Социальный мониторинг", который проводился c 11 по 19 сентября 2021 года.

Украинцев попросили ответить на вопрос: "Насколько они доверяют президенту Зеленскому?". И более 60% опрошенных заявили, что не доверяют главе государства. 

Newsone

Опрос проводился c 11 по 19 сентября 2021 года в 24-х областях Украины и Киеве. Всего было опрошено 3 010 респондентов. Стандартные отклонения: 1,1- 1,83%. Метод получения информации: индивидуальное интервью "тет-а-тет" по месту жительства респондента. 

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