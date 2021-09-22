Инсценировка ради голосования, разборки внутри Зе-команды, месть за отжим бизнеса. Версии покушения на Шефира

"Страна" собрала возможные версии причин покушения на одного из ближайших соратников Зеленского

После покушения на одного из ближайших соратников президента Владимира Зеленского, Сегрея Шефира, "Страна" собрала возможные версии его причин.

Накануне прошли слухи, что Шефир резко потерял во влиянии в окружении президента. И его активно "отпихывает" от принятия решений глава офиса президента Ермак. С Шефиром связывали компанию "АгроГазТрейдинг", которая занималась поставками газа на Одесский припортовый завод, но недавно их остановила (а вместе с этим остановился и завод). Причем прошли слухи, что в ближайшее время поставщик газа на завод поменяется. И это также связывали с уменьшением влияния Шефира. Шефир считался до недавних пор ключевым человеком в команде президента по контролю за финансовыми потоками и перераспределением бизнеса в пользу Зеленского и его ближайшего окружения. Покушение произошло накануне очень важных голосований в Раде – по закону об олигархах, по повышению налогов и, в перспективе, по отставке Разумкова. Наверняка сам факт покушения власть будет использовать для мобилизации голосов под эти проекты, обвинив в организации нападения олигархов и прочие темные силы. В качестве версий покушения в политических кругах сейчас осуждается такие: