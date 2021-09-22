"Делает все, чтобы остаться у власти": Украинцы высказались о Зеленском из-за репрессий против Медведчука

Офис президента

Зеленский методично ведет граждан к авторитарному режиму

Действующий гарант Украины Владимир Зеленский методично ведет граждан к авторитарному режиму. Он уже закрыл ряд независимых средств массовой информации, которые были ему неугодны. Кроме того, президент продолжает политическое преследование главы Политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука.

Методы Зеленского и компании уже заметили и внимательно отслеживают на Западе, о чем писали даже в знаменитом британском издании The Independent. Сегодня украинский гарант там пока что еще вроде как желанный гость, но он уже подходит к той черте, чтобы Европа и Америка повернулись к нему спиной.

Почему на Банковой так крепко вцепились за власть и что вообще думают о политике Зеленского украинцы, они рассказали в программе "Чуємо кожного".

"Это его (Зеленского, - ред.) амбиции, ему нравится эта роль. Ему очень нравится: кортежи, в Америку поехал, туда поехал, там его встречают..." - считает днепровчанка.

"Конечно он делает все, чтобы остаться при власти, и любыми способами. Конечно ответственности он боится, потому что ничего такого необычного он не сделал, того, что от него ожидали", - отметила жительница Киева.

"Он держится за собственный интерес. Это весь народ Украины знает. Мы же не слепые. Так что грош ему цена в базарный день. Он президентом второй раз никогда в жизни не будет. Это 100%", - высказал свое мнение киевлянин.

"Почему они так держатся за свои места - этого я не могу понять. Я единственное понимаю: денег у них хватает, а на что им эта власть, этого я не понимаю. Вот у меня денег нет - я спокойно ложусь, спокойно сплю. Он же не ложится спокойно, у него же охрана, которая его бережет", - сказала жительница Лисичанска.

"Он случайный президент у нас, он не президент, он не нужен, такой президент не нужен", - заявил мужчина из Краматорска.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю Политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя Политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул, что его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 82,5 тысячи материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.