Виктор Медведчук поздравил Дмитрия Медведева с уверенной и заслуженной победой "Единой России" на выборах

Народный депутат Украины, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктор Медведчук "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Председатель политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук в телефонном разговоре с председателем "Единой России", заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым подчеркнул, что одна из целей взаимодействия между двумя политическими силами – восстановление экономического сотрудничества между странами.

"Уверен, что российский и украинский народы никому не удастся поссорить, потому что нас объединяют наша общая тысячелетняя история, общие славянские корни, общая православная вера, общая культура и язык, на котором разговаривают больше половины граждан Украины, миллионы родственников, проживающих в наших странах и наша общая Победа в Великой отечественной войне. Все это является лучшим залогом для того, что мы найдем взаимопонимание в интересах граждан наших государств", – подчеркнул Виктор Медведчук.

По предварительным данным после подсчета 100% бюллетеней за "Единую Россию" голоса отдали 49,82% избирателей.

Напомним, с 17 по 19 сентября одновременно с выборами в Государственную Думу проходили прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов. "Единая Россия" выдвинула более 33 тысяч кандидатов, в том числе более 600 – на выборах восьмого созыва Госдумы (по федеральному списку и одномандатным округам).