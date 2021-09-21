Украина переходит в желтую зону карантина: Что запретят по всей стране и как будут работать учебные заведения

Фото из открытых источников

За несколько дней Украина полностью перейдет в желтую карантинную зону

С четверга, 23 сентября, Украина переходит в желтую зону карантина. Это означает, что все области нашей страны будут признаны "желтыми" по шкале эпидемиологической опасности. Такое решение сегодня приняла Государственная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Далее рассказываем, что закроют и запретят в Украине после объявлении желтой зоны и усиления карантина.

Когда и зачем в Украине вводят желтую зону

21 сентября состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Государственная комиссия заслушала доклад министра здравоохранения Виктора Ляшко о распространении на территории Украины коронавируса и рассмотрела вопрос внедрения по всем областям страны желтого уровня эпидемической опасности.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что эпидемическая ситуация в стране стремительно ухудшается, поэтому обязанность государства – защитить жизнь и здоровье людей. Он также отметил, что правительство, внеся изменения в постановление, определенным образом смягчило ограничительные меры и позволило работать заведениям хозяйствования и образования даже в красной зоне, хотя и при определенных условиях.

Денис Шмыгаль во время круглого стола по обсуждению национальной экономической стратегии-2030 Кабинет министров

Речь идет об изменениях от 13 сентября, внесенных в постановление О карантине в Украине. Они предполагают, что COVID-сертификаты могут быть двух видов (так называемые "желтые" и "зеленые") и содержать данные о вакцинации, отрицательный результат тестирования (действует 72 часа) или выздоровления от коронавирус. В" желтом "сертификате пропишут информацию о первой прививке, а в "зеленом" – о Полном курсе вакцинации.

"Ограничения желтой и красной зон не будут распространяться на те заведения, где персонал и посетители вакцинированы, имеют отрицательный тест или подтверждение недавно перенесенной болезни. Это тот метод, который сегодня успешно использует ряд европейских и мировых стран для того, чтобы уберечь людей и в то же время не останавливать экономическую активность страны", - пояснил глава правительства.

Кроме этого, Денис Шмыгаль отметил, что по сравнению с прошлым годом заболеваемость COVID-19 среди детей в Украине растет.

Карантинные новации в Украине

Государственная комиссия ТЭБ и ЧС решила установить с 23 сентября 2021 года желтый уровень эпидемической опасности распространения коронавирус на территории всех регионов Украины. Это означает, что во всех без исключения областях и в каждом населенном пункте Украины будут введены ограничительные меры желтого уровня эпидопасности.

При этом главам областных и города Киева государственных администраций было поручено принять меры по обеспечению соблюдения ограничительных противоэпидемических мер, предусмотренных для желтого уровня эпидемической опасности распространения коронавирус.

Фото из открытых источников

Государственная комиссия ТЭБ и ЧС поручила главам областных и города Киева государственных администраций принять меры к:

возможности привлечения к процессу вакцинации, в том числе, учителей и работников учебных заведений возможностей существующих пунктов прививок в учебных заведениях;

обеспечение возможности и организации вакцинации в том числе учителей и работников учебных заведений с помощью выездных мобильных вакцинальных сессий в случае отсутствия в учреждениях образования постоянных пунктов прививок;

информирование и проактивное приглашение к вакцинации не только учителей и работников учебных заведений, а также их родственников и родственников соискателей образования к существующим пунктам прививок в учебных заведениях и во время работы выездных мобильных вакцинальных сессий.

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Что предусматривает желтая зона в Украине

После перехода Украины в желтую зону по всей стране будут изменены правила работы учебных заведений. Школы, детские сады и высшие учебные заведения смогут работать в обычном режиме (офлайн), но исключительно при условии вакцинации не менее 80% персонала хотя бы одной дозой препарата от коронавирус. Для верификации работников образования принимаются и международные свидетельства, и COVID-сертификаты.

Кстати, в отдельных регионах местные власти приняли решение вообще закрыть школы на карантин без возможности дистанционной работы там, где показатель вакцинации не дотягивает до 80%.

Кроме этого, в желтой зоне будут действовать такие карантинные ограничения:

запрещено проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 квадратных метра площади территории или с заполняемостью залов более двух третей мест в каждом зале;

не более 4 человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами-минимум 1,5 метра;

кинотеатры и другие учреждения культуры будут работать с заполненностью залов менее двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;

спортивные залы и фитнес-центры будут работать только в случае ограничения количества посетителей из расчета на 10 квадратных метров площади.

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При этом ограничения желтой зоны не будут действовать, если не менее 80% всех участников / организаторов мероприятия, работников / посетителей заведений питания, кинотеатров, театров, музеев и других культурных заведений, спортзалов и бассейнов будут иметь как минимум одну прививку или действующий (сделанный не ранее, чем за 72 часа до мероприятия / посещения заведения) результат ПЦР-теста или экспресс-тестирования.

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Опасность красной зоны

21 сентября стало известно, что в 22-х областях Украины превышен так называемый "допустимый" уровень заболеваемости на коронавирус. При этом в красную зону могут попасть сразу четыре области.

Некритичный показатель заболеваемости – это 75 пациентов на 100 тысяч жителей. Такая статистика пока актуальна только в Закарпатской и Кировоградской областях. При этом самый высокий уровень инфицирования в Черновицкой (338 на 100 тысяч человек), Луганской (331), Тернопольской (221) и Одесской (162) областях. В Киеве этот показатель составил 157 больных на 100 тысяч человек.

На днях министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что четыре региона близки к попаданию в" красную " зону. Это Черновицкая, Волынская, Ивано-Франковская и Тернопольская.

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Тем временем показатель госпитализаций остается завышенным в 13 областях: Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Львовской, Николаевской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черкасской.