"Совсем из ума выжили": Украинцы высказались о доверии к власти и ее действиях в отношении Медведчука

Съезд партии "Слуга народа" УНИАН

Украинцы рассказали, на кого они рассчитывают на самом деле, а также о пенсиях в стране

"Заботьтесь о себе сами", - вырвалось у экс-министра экономического развития и ценителя современных брендом Тимофея Милованова. Наверное, как повысить пенсии в Трускавце не учили, поэтому и дает советник Офиса президента такие советы. Но не переживайте, господин Милованов, никто на вас не рассчитывает. Украинцы рассказали, на кого они рассчитывают на самом деле, а также о пенсиях в стране.

"О пенсиях нужно говорить с очень тяжелыми эмоциями, потому что в этом вопросе самое большое недоразумение, вообще все возмущены... Люди преклонного возраста все страдают, потому что пенсия не соответствует жизни... пенсии смешные на сегодняшний день, если тебе не могут помочь родные", - поделились мнением жители Ужгорода.

"Знаете, я получаю пенсию 1 800 гривен с копейками. Пожили бы они (власть, - ред.) на эту пенсию, то знали бы, как и за что заплатить. Мне пенсии не хватает даже за квартиру заплатить. Хорошо, что я еще пока работаю... Мне 85 лет, должны были начислить дополнительные 11% к пенсии, а мне ни копейки не начислили... А кто доволен такой пенсией? Всю жизнь проработать за эти копейки? Я вижу, что чем дальше, тем больше приходится себя ущемлять", - убеждены жители Херсона, Запорожья и Киева.

Когда есть, что скрывать, то и судебные заседания делают закрытыми. Власть, вероятно, решила уберечь людей от очередных потрясений относительно рынка земли и отдала приказ Конституционному суду "под шумок" покончить с лишними производствами и вопросами. А если вопросы все-таки возникнут, то все можно будет сделать так, как хочется. Тут "слугам" в их воображаемых достижениях нет равных. Чего стоит только Марьяна Безуглая с ее 58% поддержки Зе-команды от украинцев. Сколько еще новые лица будут водить нас за нос и есть ли еще те украинцы, которые верят их обещаниям и рейтингам?

"Нам стало хуже жить, цены стали выше и растут... Я их (власть, - ред.) вообще терпеть не могу... Простой народ не доедает, а они по миллиону зарплаты себе. Это совести у людей нет, а если совести нет, значит какое может быть доверие?" - поделились мнением женщины из Киева и Лисичанска.

"Ну а кто уходит от кормушки? Все хотят быть царями, хоть ненадолго, но все желают... Ну, их давно уже нужно отправлять в отставку, потому что у нас случайный президент, который нам не нужен... Он ни черта не смыслит в той политике и не хочет осмысливать! Президенту очень нравится: кортежи, в Америку поехал, еще куда-то поехал. Он совсем из ума выжил что ли? Еще первый срок не отбыл, уже на второй хочет. А чего он хочет? Власти и все, поиграться, как в сериале", - высказались граждане Днепра и Краматорска.