Илья Кива потребовал создать ВСК для расследования возможных преступлений руководства "Азова"
Комитет по вопросам правоохранительной деятельности на внеочередном заседании должен рассмотреть вопрос расследования ряда уголовных производств, фигурантами которых являются представители "Азова". Об этом сказано в официальном обращении народного депутата Ильи Кивы от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" на имя первого заместителя главы комитета Осадчука А. П.
"Руководствуясь ч.1 ст 43 Закона Украины "Про комитет Верховной Рады Украины" прошу созвать внеочередное заседание, где будут рассмотрены следующие вопросы. Пригласить и выслушать представителей Министерства внутренних дел Украины и Национальной Гвардии Украины с целью предоставления исчерпывающей информации, касательно расследования ряда уголовных производств, фигурантами которых являются руководители и бойцы официального боевого подразделения Национальной гвардии Украины "Азов", – сообщил нардеп.
Он также заявил о необходимости созыва ВСК касательно расследования возможных преступлений "Азова".
"Также предлагаю инициировать создание Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных тяжелых и особо тяжелых преступлений, совершенных руководством и бойцами подразделения Национальной гвардии Украины "Азов", – подчеркнул Кива.
В частности, как сообщалось ранее, Кива обратился в МВД и ГБР, заявляя о необходимости проверить информацию о возможной причастности руководства Нацгвардии к сокрытию фактов и покрывательству причастных к разбойным нападениям на инкассаторов в Запорожской области в 2016 году бойцов "Азова".