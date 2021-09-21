Илья Кива потребовал создать ВСК для расследования возможных преступлений руководства "Азова"

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности на внеочередном заседании должен рассмотреть вопрос расследования ряда уголовных производств, фигурантами которых являются представители "Азова". Об этом сказано в официальном обращении народного депутата Ильи Кивы от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" на имя первого заместителя главы комитета Осадчука А. П.

"Руководствуясь ч.1 ст 43 Закона Украины "Про комитет Верховной Рады Украины" прошу созвать внеочередное заседание, где будут рассмотрены следующие вопросы. Пригласить и выслушать представителей Министерства внутренних дел Украины и Национальной Гвардии Украины с целью предоставления исчерпывающей информации, касательно расследования ряда уголовных производств, фигурантами которых являются руководители и бойцы официального боевого подразделения Национальной гвардии Украины "Азов", – сообщил нардеп.

Он также заявил о необходимости созыва ВСК касательно расследования возможных преступлений "Азова".

"Также предлагаю инициировать создание Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных тяжелых и особо тяжелых преступлений, совершенных руководством и бойцами подразделения Национальной гвардии Украины "Азов", – подчеркнул Кива.

В частности, как сообщалось ранее, Кива обратился в МВД и ГБР, заявляя о необходимости проверить информацию о возможной причастности руководства Нацгвардии к сокрытию фактов и покрывательству причастных к разбойным нападениям на инкассаторов в Запорожской области в 2016 году бойцов "Азова".