Вадим Рабинович в парламенте рассказал о заднице!

Вадим Рабинович Фото из открытых источников

"Сегодня мы находимся во "всеукраинской заднице". Таким емким литературным словом охарактеризовал ситуацию в стране народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович.

Так, выступая на заседании Согласительного совета руководителей депутатских фракций, политик высказал слова благодарности украинской земле за то, что она, "несмотря и вопреки всем тем издевательствам, которые устроили и над землей, и над здравым смыслом во всех хозяйственных вопросах" дала аграриям рекордный за всю историю страны урожай ранних зерновых.

"В остальном же в нашей Украине – полная задница!.. Именно это слово – задница – литературное и своевременное к применению…" – констатировал он, и предложил коллегам по парламенту разобраться, в чем именно.

В качестве первого примера Вадим Рабинович привел главную смету, по которой страна будет, по его мнению, весь следующий год выживать (о развитии и речи не идет).

"Бюджет, поданный правительством, – это бюджет окончательной и бесповоротной нищеты; это бюджет, который повышает зарплаты только силовикам; это бюджет, который вынуждает как можно быстрее выехать за рубеж в поисках работы и лучшей жизни. И самое главное – это бюджет, в котором нет надежды на будущее от слова "вообще"!" – возмутился народный депутат, заметив при этом, что "терпеть можно много и долго, но терпению всегда приходит конец".

Попытался сопредседатель партии ОПЗЖ найти успехи во внешней политике. Но и там их не оказалось.

"Но и тут ничего – ни успехов, ни достижений нет, а есть только вокруг враги и предатели. Беларусь, которая еще вчера протягивала нам руку помощи, – сегодня уже во врагах ходит. Китай, который инвестировал в Украину и готов инвестировать в дальнейшем, – в том же списке недругов. Признаюсь, я с большим удивлением наблюдаю, как отталкивается "китайская рука дающего" и нагло доворовывается то, что осталось от инвестиций!.." – возмутился Вадим Рабинович.

Отдельное внимание коллег парламентарий обратил на ОПЗ.

"Я надеюсь, все знают, что жемчужина Украины – Одесский припортовый завод – останавливается? И совсем не из-за цен на сырье – его готовят к приватизации, распилу, и надо же это сделать "быстро и дешево"… "без шума и пыли"..." – подчеркнул он.

Одной из самых проблемных для Украины Вадим Рабинович назвал ситуацию в коммунальной сфере. По его прогнозам, уже через несколько недель в этой сфере произойдет катастрофа.

"Есть два пути. Первый: сказать, – мы же выбрали "зеленое монобольшинство", так пусть оно за все и отвечает… Но это путь в пропасть. Путь второй: в тысячный раз говорю и призываю: коллеги, давайте же всем парламентом предотвратим тарифную катастрофу – мы это можем сделать!" – призвал политик.

Вадим Рабинович напомнил о том, что Украина добывает достаточное количество газа, который необходимо немедленно направить исключительно на нужды населения.

"Эти 15 миллиардов кубов, которые у нас есть, спасут нашу страну и наших людей от катастрофы и нищенства! И чем быстрее мы на это решимся, тем лучше сделаем и для людей, и для страны, и для своей совести!" – призвал коллег сопредседатель партии ОПЗЖ.

Не понимает политик и того безразличия, которое демонстрируется политиками по отношению к дальнейшей судьбе страны.

"Разве можно вот так вот спокойно сидеть и наблюдать за тем, как погибает Украина?! Почему честно не скажем, что курс на бесконечные заимствования и на бесконечные прогибы перед МФВ – это путь на кладбище?.. Давайте введем мораторий на выплату внешних заимствований! А так называемые "друзья и партнеры" пусть хоть головой об стену бьются", – возмутился Вадим Рабинович.

"Давайте же, наконец, осознаем: мира – нет, экономики – нет, плана выхода из этой задницы – тоже нет. Коллеги, вас ничего в этом не смущает? Может, начнем действовать, или так и продолжим молча сидеть и просиживать штаны?.." – обратился к участникам Согласительного совета сопредседатель партии ОПЗЖ.

И напоследок Вадим Рабинович обратил внимание еще на один крайне важный вопрос. А именно, на предложение народного депутата, главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии без обсуждения внести на голосование в сессионный зал законопроекты об олигархах и налоговую нагрузку №5600.

"Объясняю для всех, кто слышит – это конституционный переворот! В таком случае демократия заканчивается, парламент прекращает свою работу и должен быть немедленно распущен. А "зеленые кнопочки", которые за такое проголосуют – тот станет соучастником государственного переворота. Это будет означать конец демократии и похороны Украины как государства!" – резюмировал Вадим Рабинович.