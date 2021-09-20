В Харькове Молодежное крыло ОПЗЖ приняло участие в фестивале, посвященном Всемирному Дню Мира

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В Театрально-концертном центре Харькова при поддержке Харьковской организации Молодежного крыла ОПЗЖ состоялся фестиваль, посвященный Всемирному Дню Мира. Этот праздник отмечается в мире с 1957 году, когда глава католической церкви Римский Папа Павел VI ввел его в качестве важного события для каждого христианина, передает пресс-служба организации.

Спустя 2 года Генеральная Ассамблея ООН поддержала инициативу понтифика, провозгласив праздник на официальном уровне.

В Украине День мира отмечается с 2002 года – рассказывает глава Харьковской организации Молодежного крыла ОПЗЖ Евгений Корсун.

"Основной мыслью этого дня является тезис "Прости и ты получишь мир". В сегодняшнем концерте принимали участие талантливые вокалисты и хореографические коллективы Харьковской области, а среди приглашенных гостей были дети с ограниченными возможностями и из малообеспеченных семей. Также прошел флешмоб, во время которого символически были запущены в небо десяток голубей и шаров.

Уже более 7 лет в Украине идет война. И этот день для нас важен как никогда. Все мы верим и желаем мира Украине. Поддержка творческой молодежи – одна из основных задач Молодежного крыла ОПЗЖ. Поэтому мы и в дальнейшем будем проводить такие праздники и привлекать ещё больше талантливых исполнителей", — заявил Корсун.