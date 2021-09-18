Секретарь СНБО заявил, что "напрягается", когда слышит русский язык
Алексей Данилов заявил, что количетсво патриотов в Луганске может быть не меньше, чем во Львове. Секретарь СНБО попросил журналиста повторить вопрос, который тот задал на русском языке
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов не понял вопроса журналиста, который тот задал на русском языке.
Инцидент произошёл во время брифинга после заседания СНБО в пятницу 17 сентября.
Так, Данилов попросил представителя СМИ повторить свой вопрос:
"Давайте еще раз – не совсем понял вопрос. Вы на русском разговариваете. Еще раз давайте".
Журналист спросил, стоит ли ему перейти на украинский язык.
"Ну, я не знаю... Я напрягаюсь, когда слушаю русский, ну так случилось", - парировал Данилов.
Представитель СМИ напомнил, что секретарь СНБО родом из Луганска и должен понимать русский язык.
"Ну, послушайте, если я из Луганска... Вы думаете, что в Луганске все говорят по-русски? Придумали себе такую чушь и сейчас ее несете по миру", - ответил ему Данилов.
При этом, секретарь СНБО отметил, что количество патриотов в Луганске может быть не меньше, чем в том же Львове.