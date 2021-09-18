Секретарь СНБО заявил, что "напрягается", когда слышит русский язык

Алексей Данилов Фото из открытых источников

Алексей Данилов заявил, что количетсво патриотов в Луганске может быть не меньше, чем во Львове. Секретарь СНБО попросил журналиста повторить вопрос, который тот задал на русском языке

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов не понял вопроса журналиста, который тот задал на русском языке.



Инцидент произошёл во время брифинга после заседания СНБО в пятницу 17 сентября.



Так, Данилов попросил представителя СМИ повторить свой вопрос:



"Давайте еще раз – не совсем понял вопрос. Вы на русском разговариваете. Еще раз давайте".



Журналист спросил, стоит ли ему перейти на украинский язык.



"Ну, я не знаю... Я напрягаюсь, когда слушаю русский, ну так случилось", - парировал Данилов.



Представитель СМИ напомнил, что секретарь СНБО родом из Луганска и должен понимать русский язык.



"Ну, послушайте, если я из Луганска... Вы думаете, что в Луганске все говорят по-русски? Придумали себе такую чушь и сейчас ее несете по миру", - ответил ему Данилов.



При этом, секретарь СНБО отметил, что количество патриотов в Луганске может быть не меньше, чем в том же Львове.