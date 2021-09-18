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Секретарь СНБО заявил, что "напрягается", когда слышит русский язык

Алексей Данилов Фото из открытых источников

Алексей Данилов заявил, что количетсво патриотов в Луганске может быть не меньше, чем во Львове. Секретарь СНБО попросил журналиста повторить вопрос, который тот задал на русском языке

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов не понял вопроса журналиста, который тот задал на русском языке.

Инцидент произошёл во время брифинга после заседания СНБО в пятницу 17 сентября.

Так, Данилов попросил представителя СМИ повторить свой вопрос: 

"Давайте еще раз – не совсем понял вопрос. Вы на русском разговариваете. Еще раз давайте".

Журналист спросил, стоит ли ему перейти на украинский язык.

"Ну, я не знаю... Я напрягаюсь, когда слушаю русский, ну так случилось", - парировал Данилов.

Представитель СМИ напомнил, что секретарь СНБО родом из Луганска и должен понимать русский язык.

"Ну, послушайте, если я из Луганска... Вы думаете, что в Луганске все говорят по-русски? Придумали себе такую чушь и сейчас ее несете по миру", - ответил ему Данилов.

При этом, секретарь СНБО отметил, что количество патриотов в Луганске может быть не меньше, чем в том же Львове.

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