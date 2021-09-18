Нулевое декларирование в Украине начато: Какое имущество нужно декларировать и какие документы подавать

Слово и Дело

Процесс добровольного декларирования уже стартовал

Еще с 1 сентября 2021 года в Украине началось одноразовое добровольное декларирование, или налоговая амнистия. Такая инициатива власти реализуется в рамках новых подразделений 9-4 раздела ХХ Налогового кодекса Украины.

Но несмотря на то, что прошло уже более двух недель, этот процесс до сих пор вызывает у украинцев ряд вопросов. Поэтому дальше рассказываем, какое именно имущество декларировать и каким образом это делать.

Какие объекты нужно декларировать

Одноразовое добровольное декларирование продлится год – до 1 сентября 2022 года. За это время украинцам предлагается задекларировать денежные активы, имущество и имущественные права, приобретенные за счет доходов, с которых не были уплачены налоги и сборы. Иначе говоря, предлагается "исправить" нарушение украинского законодательства, которое было допущено в прошлом.

Новости по теме: В Украине подали первые добровольные декларации

Перечень объектов, которые нужно декларировать такие:

валютные ценности (т. е. банковские металлы);

национальная валюта (гривны);

иностранная валюта;

права денежного требования;

недвижимое имущество: земельные участки, объекты жилой / нежилой недвижимости, объекты незавершенного строительства.

При этом украинцы должны задекларировать указанные объекты необходимо, если они были получены за счет доходов, подлежащих налогообложению, но из них вообще не были уплачены налоги и сборы или были уплачены не в полном объеме, а также если такие доходы не были задекларированы до 1 января 2021 года.

Стоимость декларируемых объектов

Согласно правилам нулевого декларирования, существует определенная предельная стоимость имущества, которое нужно задекларировать.

Для национальной валюты это сумма от 400 тысяч гривен (по состоянию на 30 августа 2022 года).

Для иностранной валюты этот показатель аналогичный – сумма от 400 тысяч гривен в пересчете по курсу Национального банка.

Для квартир - это квартира площадью от 120 квадратных метров. Если декларант владеет несколькими квартирами, то учитывается сумма площадей, которая также должна превышать 120 квадратных метров. Это значит, что не нужно декларировать квартиры с меньшей площадью.

Для жилых домов общая площадь должна быть совокупно не менее 240 квадратных метров относительно каждого дома или всех, если их несколько.

Как декларировать наличку

Сначала декларант должен разместить деньги в национальной и иностранной валюте в наличной форме на текущих счетах со специальным режимом использования в банках Украины.

Новости по теме: Налоговая амнистия в Украине: Кто и как может задекларировать имущество и какие гарантии предусмотрены

Декларанты могут обращаться в банки для открытия специальных счетов. А после размещения на этих счетах своей наличности будут иметь возможность подавать декларацию по этому доходу. Правда, в случае необходимости банк установит контроль относительно источников происхождения средств, потому что на них распространяются требования по финансовому мониторингу.

Как декларировать подаренное имущество

Объекты недвижимого или движимого имущества, полученные в подарок от членов семьи первой и второй степени родства (муж / жена / отец / мать) облагаются по нулевой ставке НДФЛ. К тому же эти подарки не нужно отражать в годовой декларации об имущественном состоянии лица. Следовательно, и в одноразовой добровольной декларации их отражать не нужно. Также не нужно декларировать объекты наследства, полученные от членов семьи первой и второй степени родства.

Как именно подавать декларацию

Подавать одноразовую добровольную декларацию можно только в электронной форме через частную часть Электронного кабинета налогоплательщика на сайте Государственной налоговой службы в разделе "Одноразовая (специальная) добровольная декларация". Это означает, что подача добровольной декларации в бумажной форме не требуется.

В декларации нужно указать следующую информацию:

данные о декларанте: фамилия, имя, отчество;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия;

номер паспорта гражданина Украины;

данные о виде, размере и валюте актива, классификации банковских металлов. Для денег, размещенных на банковских счетах нужно указать название банка и заверенный документ, подтверждающий наличие задекларированных денег лица на соответствующем счете;

данные о месте хранения объектов декларирование (кроме предметов искусства и антиквариата, драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий, банковских металлов, которые не размещены на счетах, памятных банкнот и монет), их вид, название, год производства;

определена декларантом в гривне база для начисления сбора с одноразового добровольного декларирования.

К одноразовой декларации декларант должен приложить копии документов, подтверждающих стоимость объектов декларирования. При этом в декларации не нужно указывать информацию об источниках получения лицом декларируемого имущества. В конце декларации проставляется отметка, которой декларант подтверждает, что в отношении него не применялись со стороны Украины специальные экономические и другие ограничительные санкции.

Размер налогов на задекларированное имущество

После декларирования придется заплатить единовременный сбор по ставкам 5%, 9% и 11,5%. Ставка зависит от того, какие именно объекты вы укажете в декларации и в какой срок будет оплачен сбор.

Новости по теме: В Украине стартовало однократное добровольное декларирование: Что следует знать

Декларант самостоятельно указывает в декларации соответствующую ставку сбора – для этого в декларации предусмотрены строки, которые нужно заполнить. Чтобы подтвердить эту ставку, необходимо вместе с декларацией подать копию документов, подтверждающих стоимость объектов декларирования.

Декларант может уплатить сбор единовременно в течение 30-ти календарных дней с даты подачи добровольной декларации или растянуть этот процесс. Допускается уплата сбора в течение трех лет равными частями, однако при этом ставка сбора увеличивается.