Растаможка "евроблях" в Украине онлайн: Что предусматривает инициатива и как узаконить авто

Реализация проекта начнется с декабря текущего года

Фото из открытых источников

В этом году украинцы получат возможность растаможить авто на европейских номерах онлайн. До 2023 года будет действовать экспериментальный проект, который предусмотрен постановлением Кабмина "О реализации экспериментального проекта по таможенному оформлению отдельных транспортных средств". Провести такую процедуру можно в приложении "Дія".

Подробнее об инициативе и ее практическом приложении в материале "Першого Незалежного".

Что предлагают в правительстве?

Со 2 декабря 2021 года по 31 августа 2023 года будет осуществляться экспериментальный проект. Он коснется транспортных средств товарной позиции 8703. Речь идет о легковых авто и других транспортных средствах для перевозки людей, включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили.

Минцифры и Гостаможслужба должны будут обеспечить электронное информационное взаимодействие между единой автоматизированной информационной системой таможенных органов и единым веб-порталом электронных услуг.

В течение месяца после вступления в силу постановления Минфин и Гостаможслужба должны открыть в казначейской службе счет под таможенные платежи.

Минцифры, в свою очередь, должно обеспечить техническую возможность подачи документов для растаможки авто в приложении "Дія".



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Что нужно для онлайн-растаможки авто?

Сейчас для таможенного оформления "евробляхи" нужно заполнить предварительную таможенную декларацию, общую декларацию прибытия или таможенную декларацию в письменной форме.

Проект предусматривает предоставление таможенной декларации в устной форме. Для оформления транспортного средства нужны следующие документы:

регистрационный (технический) документ;

документ, подтверждающий личность;

идентификационный код.

Эти документы можно будет подать в электронной форме в приложении "Дія". Таможенные платежи будут начисляться в автоматическом режиме. Оплатить их можно будет с использованием портала "Дія" или через банковские учреждения и другие электронные платежные системы.

Фото из открытых источников

На оплату будет выделено 10 календарных дней со дня формирования и отправки лицу сообщения и реквизитов на их оплату.



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Последний шанс оформить авто по льготам

С 10 ноября украинцы могут растаможить автомобили на европейской регистрации на льготных условиях. Участники боевых действий имеют в запасе чуть больше времени - до 8 февраля 2022 года.

Сейчас физлица освобождаются от крупных штрафов за нарушение сроков. Условием освобождения является уплата 8500 грн и таможенное оформление/вывоз автомобиля за границу. Если человека поймали на нарушении до начала льготного периода и выписали штраф на 170 тысяч гривен - его же придется уплатить. Льготы касаются только транспорта, который находился в Украине до 31 декабря 2020 года.

Сумма акцизного налога при растаможке "евробляхи" не зависит от стоимости автомобиля. Она формируется на основе возраста автомобиля, объема и типа двигателя. На практике растаможка большинства легковых авто не превышает 1000 евро.

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Как растаможить "евробляху"



Чтобы растаможить автомобиль на европейских номерах, нужно заключить договор купли-продажи с собственником авто и получить документ, подтверждающий снятие с учета.

Следующий шаг - прохождение сертификации. Чтобы получить документ, автомобиль должен соответствовать стандарту "Евро-2" или выше. На нем не должно быть повреждений и тонировки на окнах.

Собрав необходимые документы, растаможить автомобиль сейчас можно самостоятельно или с брокером.