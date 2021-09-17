Проект госбюджета-2022: Как изменится минимальная зарплата и прожиточный минимум в Украине

В следующем году предусмотрено три этапа повышения прожиточного минимума

Общая сумма расходов бюджета-2022 составляет 1 465,7 млрд грн 24 канал

Проект государственного бюджета на следующий год, одобренный Кабинетом министров Украины, на днях зарегистрировали в Верховной Раде. Поэтому можно узнать, какие основные показатели заложены в документе.

Как изменится размер прожиточного минимума и минимальной заработной платы подробнее в материале "Першого Незалежного".

Запланирована минимальная зарплата в Украине

Согласно саконопроекта № 6000 "О Государственном бюджете Украины на 2022 год", основные социальные показатели и минимумы предусмотрены на отличном от нынешнего уровне.

Основные показатели, установленные проектом госбюджета на 2022 год, будут такими:

Прогнозируемые доходы Госбюджета на уровне 1.267.393.399 тысяч гривен, в том числе:

общего фонда – в сумме 1.131.070.548 тысяч гривен;

специального фонда – в сумме 136.322.850 тысяч гривен.

Расходы Госбюджета – 1.441.939.445 тысяч гривен, в том числе:

общего фонда — 1.294.085.182 тысяч гривен;

специального фонда — 147.854.262 тысяч гривен.

При этом ключевыми и вместе с тем наиболее болезненными для украинцев показателями государственного бюджета традиционно являются минимальная заработная плата, размер пенсий, зарплат бюджетникам и курс доллара.

Минимальная заработная плата будет такой:

на месяц: с 1 января – 6500 гривен, с 1 октября – 6700 гривен. В 2021 году показатели были такими: с 1 января – 6000 гривен, с 1 декабря – 6500 гривен);

в почасовом размере: с 1 января — 39,26 гривен, с 1 октября — 40,46 гривен (в 2021 году: с 1 января – 36,11 гривен, с 1 декабря – 39,12 гривен).

Предусмотрены также расходы на установление должностного оклада работника и тарифного разряда Единой тарифной сетки с:

1 января 2022 года - в размере 2893 гривни;

1 октября 2022 года – в размере 2982 гривни.

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Прожиточный минимум в Украине в 2022 году

Как указано в пояснительной записке к законопроекту о госбюджете, прожиточный минимум в 2022 году будет повышаться темпами, которые на 2 процентных пункта превышают показатель прогнозного индекса потребительских цен на следующий год возрастет на 8,2% (декабрь к декабрю предыдущего года).

Фото из открытых источников

Рост размеров прожиточного минимума будет проходить с 1 июля и 1 декабря 2022 года.

С 1 января 2022 года:

общий показатель прожиточного минимума – 2393 гривни;

прожиточный минимум для детей до 6-ти лет – 2100 гривен;

прожиточный минимум для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 2618 гривен;

прожиточный минимум для трудоспособных лиц – 2481 гривня;

прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность – 1934 гривни.

С 1 июля 2022 года:

общий показатель прожиточного минимума – 2508 гривен;

прожиточный минимум для детей до 6-ти лет – 2201 гривня;

прожиточный минимум для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 2744 гривни;

прожиточный минимум для трудоспособных лиц – 2600 гривен;

прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность – 2027 гривен.

С 1 декабря 2022 года:

общий показатель прожиточного минимума – 2589 гривен;

прожиточный минимум для детей до 6-ти лет – 2272 гривни;

прожиточный минимум для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 2833 гривни;

прожиточный минимум для трудоспособных лиц – 2684 гривни;

прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность – 2093 гривни.

Кроме этого, дополнительно прописан прожиточный минимум для трудоспособных лиц, применяемый для определения:

базового размера должностного оклада судьи: с 1 января - 2102 гривни;

должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых органов: с 1 января – 2102 гривни;

должностного оклада прокурора окружной прокуратуры: с 1 января – 1600 гривен.

Социальная помощь для украинцев

Прожиточный минимум является базовым государственным социальным стандартом, который является основой для расчета размеров основных государственных социальных гарантий для украинцев. С ростом прожиточного минимума в 2022 году будет повышаться и размер различных видов государственной помощи.

В 2022 году прожиточный минимум для назначения помощи в соответствии с Законом Украины "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям" в процентном соотношении к прожиточному минимуму для основных социальных и демографических групп населения будет таким: