Олег Мажуго: Стратегии поддержки участия молодёжи в политической жизни Украины должны охватывать все этапы избирательного цикла

Олег Мажуго Фото из открытых источников

Стратегии поддержки участия молодёжи в политической жизни Украины должны охватывать все этапы избирательного цикла. Об этом заявил глава Луганской организации Молодежного Крыла ОПЗЖ Олег Мажуго, сообщает пресс-служба Молодежного Крыла.

Приводим текст заявления дословно:

На долю молодежи в возрасте от 15 до 25 лет приходится пятая часть населения Земли. И не смотря на то, что молодежь нередко бывает вовлечена в неформальные процессы связанные с политикой в нашей стране, формально они практически не представлены в национальных политических институтах (например в местных советах, верховном совете), многие из них и вовсе не участвуют в процессе голосования на выборах. Все это влияет на качество демократического государственного управления в Украине.

С чисто прагматической точки зрения, если молодые люди воспринимают политические процессы как недоступные или непривлекательные для них, – это определяет их психологические установки на всю жизнь, что потенциально приведет к долгосрочным отрицательным последствиям для политической культуры страны.

Необходимо уделить особое внимание проведению различия между социально значимым политическим участием молодёжи и показными, псевдоколлективными мероприятиями.

Ведь существует и реализуется огромное количество мероприятий, направленных на развитие участия молодёжи в жизни общества, которые по факту являются формальными – молодым людям вроде бы предоставляется право голоса, но по правде говоря, они не могут или практически не могут выбирать в какой форме выразить свое участие. А стало быть это – участие ради самого участия. Или ради того, чтобы вместе сфотографироваться. Молодым участникам недостает знаний и компетенции, коллеги редко предоставляют им полномочия.

Продуктивное и действительно социально значимое участие молодёжи в политической жизни обязано иметь совещательный характер, когда голоса молодёжи слышны во "взрослом" политическом процессе, в рамках которого у молодёжи есть информация, возможности и полномочия позволяющие влиять на процессы и принятые решения, полностью реализовывать свою роль. Так же формат совместной деятельности, при которой молодые люди эффективно участвуют в регулярных процессах принятия политических решений в качестве избирателей, членов местных советов, парламента, активистов политических партий или членов правозащитных групп позволяет реализовать социально значимое и эффективное участие молодежи в политической жизни нашей страны.

Стратегии поддержки участия молодёжи в политической жизни Украины должны охватывать все этапы избирательного цикла. Такие шаги, как обзор избирательного законодательства и его влияния на политическое участие молодежи, признание и поддержка представителей молодежи в качестве лидеров общин и политических партий, привлечение молодежи ко всем аспектам электорального процесса в качестве избирателей, кандидатов, наблюдателей и активных участников, поддержка голоса молодежи в законодательных структурах и государственных органах позволят на практике приобщить молодежь к политической жизни страны, дать необходимый стимул инновационного развития законодательной базы нашего государства, демократизировать общество и поднять его политическую культуру.