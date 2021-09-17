Адвокат Андрей Доманский уверен, что ЕСПЧ однозначно признает незаконным применение к Медведчуку домашнего ареста

Перший Незалежний

Европейский суд по правам человека подтвердит неправомерность применения домашнего ареста к председателю Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку и после этого отвечать перед законом придется всем тем, кто принимал это решение, а также продлевал его действие. Об этом в эфире телеканала "Перший незалежний" сказал адвокат Андрей Доманский.

Что касается недавнего нападения на дом Виктора Медведчука, юрист напомнил, что Уголовный кодекс Украины содержит соответствующие статьи, касающиеся непосредственно угрозы жизни народному депутату. Но, по мнению Доманского, в данном случае по этим статьям никого привлекать к ответственности не будут.

"Сейчас будут пытаться говорить, что, возможно, он (Виктор Медведчук. – Ред.) сам себе организовал это нападение, как у нас всегда любит делать это власть. И мы видим это на примере других скандалов, которые происходят относительно других депутатов, у которых машины горели и другое что-то", – сказал адвокат.

Он уверен, что после визита в Украину европарламентариев, которые общались, в том числе и с Виктором Медведчуком, действующая власть будет всячески пытаться дискредитировать лидера ОПЗЖ.

"Властям нужно дискредитировать лидера оппозиции, чтобы показать, что не надо с ним общаться, поскольку он там что-то сам себе делает. Они будут стараться так делать. Это и есть, в действительности, давление на оппозицию", – отметил Доманский.

Он также подчеркнул, что мера пресечения в виде домашнего ареста была незаконно применена к Виктору Медведчуку, также незаконным было и ее продление.

"Мера пресечения должна быть заменена, о чем скажет свое слово и Европейский суд по правам человека, к которому обратился Виктор Медведчук и его защитники. В конце концов, мы придем к тому, что те люди, которые позволяют себе нарушать закон, в частности незаконно привлекать к ответственности и вводить санкции, понесут ответственность в соответствии с законом", – констатировал адвокат Андрей Доманский.

Напомним, 2 сентября Печерский районный суд принял решение о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста Медведчуку на 2 месяца, до 31 октября.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктору Медведчуку до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

Экс-владелец телеканала "Перший Незалежний" Роман Любицкий распространил лживое заявление о том, что не имеет отношения к продаже телеканала медиахолдингу "Новости". Заявление Любицкого не соответствует действительности, так как от его имени действовал уполномоченный им представитель, а сам Любицкий получил оплату за продажу телеканала "Перший Незалежний".

20 августа были введены санкции против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, компаний – издателей "Страны.ua", блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги. В результате были заблокированы издания "Страна.ua" и "Шарий.net".

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

В связи с незаконными действиями власти журналисты обратились к государственному секретарю США Энтони Блинкену относительно введения тотальной цензуры и серьезной угрозе свободе информации в Украине, направили открытые письма европейскому комиссару по вопросам расширения и политики добрососедства с 2010 по 2014 год Штефану Фюле и экс-президенту Польши Александру Квасьневскому, Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, Специальному докладчику ООН по вопросам поощрения и защиты прав на свободу мнений и их свободное выражение Ирен Хан и пресс-секретарю Управления ООН по правам человека Марте Хуртадо. А Совет Европы порекомендовал журналистам незаконно закрытого канала "Перший Незалежний" обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с ограничением свободы слова в Украине.

Также коллективы медиа, незаконно закрытых украинской властью в лице президента Владимира Зеленского, встретились с Секретарем Сената, вице-президентом Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Жоэлем Геррио, а также вице-президентом Комиссии по конституционному законодательству, законодательству, всеобщему избирательному пправу, регламенту и общему управлению Сената Франции Натали Гуле. В ходе встречи представители СМИ проинформировали сенаторов о катастрофической ситуации со свободой слова в Украине.

Помимо этого сотрудники незаконно закрытых украинской властью телеканалов "112 Украина", NEWSONE, ZIK, а также "Перший Незалежний", который был закрыт по письму заместителя главы СБУ без суда, и сайтов "Страна.ua" и "Шарий.net" пришли на форум Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming 2021, который стартовал 10 сентября в Киеве, чтобы рассказать о ситуации со свободой слова в Украине.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 82,5 тысячи материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.