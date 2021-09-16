Защита прав потребителей или возможности для мошенников: Что предусматривает идентификация SIM-карт в Украине

На практике идентификация "симок" может как защитить украинских абонентов, так и поставить их под угрозу

Народные депутаты планируют заставить украинцев идентифицировать свои мобильные телефонные номера. Разрабатывают законопроект, согласно которому каждую SIM-карту хотят привязать к паспортным данным владельца. И хотя, в случае принятия документа, украинцы будут вынуждены идентифицировать свои номера до 2025 года, о преимуществах и опасности такого шага заговорили уже сейчас.

Что предполагает инициатива, какие перспективы и угрозы принесет идентификация абонентов, подробнее в материале "Першого Незалежного".

Зачем "симки" хотят привязать к личным данным?

Авторы законопроекта утверждают, что привязка SIM-карты к конкретному человеку не только облегчит ему пользование интернет-услугами, но и защитит от мошеннических схем.

"Много кто пользуется интернет-банкингом, получает выписки-балансы на свои мобильные телефоны, заказывает товары и услуги через интернет. Вместе с тем имеют место отдельные ситуации, когда в результате краж телефонов, в память которых были внесены персональные данные, возникали досадные недоразумения с банковскими счетами", – говорится в пояснительной записке к закону.

Кроме того, некоторые абоненты занимаются так называемым абонентским рефайлом – кражей трафика у мобильных операторов. Это когда звонок из другой страны в Украину пропускается через интернет, с интернета выводится на украинские SIM-карты, а с них происходит звонок украинскому оператору внутри страны.

Схема позволяет украинцам существенно сэкономить или вовсе сделать бесплатный звонок. При этом операторы не могут установить личность мошенника. С целью защиты операторы блокируют "подозрительные" номера, что приводит в отдельных случаях к нарушению прав абонентов.

В случае привязки SIM-карты к персональным данным, личность их владельцев можно будет сразу установить. На практике ж идентификация "симок" может как защитить украинских абонентов, так и поставить их под угрозу.



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Преимущества идентификации

В документе сказано, что привязка к личным данным усилит защиту прав потребителей электронных коммуникационных услуг. Кроме того, идентификация абонентов поможет в обеспечении национальной безопасности в условиях кибернетических угроз.

Член правления Интернет Ассоциации Украины Александр Глущенко разделяет позицию авторов законопроекта. По словам эксперта, обязательная регистрация абонентов и наличие контракта как минимум облегчит ситуацию в банковском секторе.

"В большинстве случаев кража денег происходит с помощью социальной инженерии через prepaid-номера (предоплата за услуги, – ред.), когда можно перевыпустить карту)", – пояснил Глущенко.

Эксперт заверил, что с контрактами таких проблем не будет, ведь контрактный номер человек может получить исключительно в своем присутствии.



Новый подарок мошенникам

Руководитель сектора "IT и Телеком" Офиса эффективного регулирования BRDO Игорь Самоходский считает, что законопроект еще больше упростит жизнь мошенникам. Эксперт спрогнозировал появление базы данных на черном рынке с привязкой к номерам абонентов.

О такой угрозе говорит и Александр Глущенко. По его словам, ответственность за безопасность данных украинцев ложится на мобильных операторов. "Они в первую очередь должны думать, как защитить свои данные, свои базы не от взлома (уже даже ломать не нужно), а от попыток изнутри скопировать и извлечь (информацию, – ред.)", – пояснил Глущенко.

В то же время Игорь Самоходский считает, что избавиться от мошенничества можно альтернативным путем, а нынешний законопроект лишь сужает права украинцев.

"Если мы хотим избавиться, например, от телефонного мошенничества, или когда списывают миллиарды гривен под видом платы за анекдоты, что абоненты не заказывают, то надо серьезно подойти к изучению публичных обсуждений на базе парламента, а не возрождать диктаторские законы втихаря", – сказал он в эфире "Украинского радио".



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Деньги за услуги будут отсуживать?

Если раньше с абонента списывали деньги за анекдоты или другие услуги, в пределах суммы, на которую пополнялся номер, то сейчас мобильные операторы будут отсуживать с абонентов любые суммы через суд, считает Игорь Самоходский.

В то же время Александр Глущенко подчеркнул, что провайдеры телекоммуникационных услуг не заинтересованы судиться со своими абонентами. Их главная задача – предоставлять услуги и зарабатывать деньги. Чтобы запустить судебный процесс (нужно учитывать судебные сборы и прочие растраты), задолженность должна быть большой, чего операторы скорее всего не допустят.

Если абонент ушел в минус, или же денег на счете у него нет, то оператор прекращает оказание услуг, пояснил Глущенко. Соответственно, большая задолженность возникнуть не должна.

"Но здесь может быть такое, что человек по контракту подписался под определенные условия, и ежемесячно ему предоставляются определенные услуги под определенную сумму денег. Но я думаю, что будет некий "порог", после пересечения которого абоненту перестанут оказывать услуги и потребуют пополнения счета. Все условия прописываются в контракте, и далеко в минус никто не пустит абонента", – отметил Александр Глущенко.



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Идентификация владельцев SIM-карт – это только предложение депутатов, а сам законопроект еще не зарегистрирован в парламенте. В случае его принятия абоненты обязаны будут осуществить идентификацию у своих операторов до 1 января 2025 года.