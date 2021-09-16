Волошин: Если Евросоюз уделяет внимание теме Навального, то он обязан интересоваться темой преследование Медведчука и оппозиции, которые подвергаются прессингу со стороны режима Зеленского

Олег Волошин Фото из открытых источников

Если Германия и Евросоюз уделяет столько внимания теме Навального, то они обязаны также интересоваться темой преследование народного депутата Украины, главы Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, других политиков, журналистов и общественных деятелей, которые подвергаются прессингу со стороны режима Зеленского. Такое мнение высказал народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олег Волошин, комментируя прорывное заявление депутата Европарламента от Германии Максимилиана Кра в ходе дебатов в Страсбурге об отношениях между ЕС и Россией и двойных стандартах Европы в отношении преследовании оппозиции в Украине.

"Это, очевидно, политическое преследование (ред. - украинскими властями Виктора Медведчука). И по этому поводу Евросоюз отмалчивается. Поэтому, конечно, мне кажется, это прорывное заявление и очень важное, которое прозвучало максимально четко и понятно, что если Евросоюз уделяет внимание теме Навального, то он обязан интересоваться темой преследование Медведчука и всех остальных наших политиков, журналистов, общественных деятелей, которые подвергаются прессингу со стороны режима Зеленского", - заявил нардеп.

По мнению Олега Волошина, очень важно где именно Евродепутатом Максимилияном Кра было заявлено о двойных стандартах Европы в отношении преследовании оппозиции в Украине.

"Максимилиян Кра выступал, действительно, при максимальном присутствии его коллег из других стран, ну, и всех членов Европарламента и в присутствии Жозепа Боррели – это Верховный комиссар Евросоюза по вопросам общей внешней политики, многих других представителей Еврокомиссии. То есть это были очень важные дебаты, потому что обсуждался доклад о статье ЕС в отношении России. И здесь, в этом контексте, было четко впервые и понятно сказано, если Евросоюз критикует Россию за какие-то там проблемы с демократией и правами человека, то, как он может закрывать глаза на такие же проблемы, если не хуже, по многим аспектам, в Украине", - уточнил нардеп.

Напомним, 2 сентября Печерский районный суд принял решение о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста Медведчуку на 2 месяца, до 31 октября.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктору Медведчуку до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

Экс-владелец телеканала "Перший Незалежний" Роман Любицкий распространил лживое заявление о том, что не имеет отношения к продаже телеканала медиахолдингу "Новости". Заявление Любицкого не соответствует действительности, так как от его имени действовал уполномоченный им представитель, а сам Любицкий получил оплату за продажу телеканала "Перший Незалежний".

20 августа были введены санкции против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, компаний – издателей "Страны.ua", блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги. В результате были заблокированы издания "Страна.ua" и "Шарий.net".

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

В связи с незаконными действиями власти журналисты обратились к государственному секретарю США Энтони Блинкену относительно введения тотальной цензуры и серьезной угрозе свободе информации в Украине, направили открытые письма европейскому комиссару по вопросам расширения и политики добрососедства с 2010 по 2014 год Штефану Фюле и экс-президенту Польши Александру Квасьневскому, Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, Специальному докладчику ООН по вопросам поощрения и защиты прав на свободу мнений и их свободное выражение Ирен Хан и пресс-секретарю Управления ООН по правам человека Марте Хуртадо. А Совет Европы порекомендовал журналистам незаконно закрытого канала "Перший Незалежний" обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с ограничением свободы слова в Украине.

Также коллективы медиа, незаконно закрытых украинской властью в лице президента Владимира Зеленского, встретились с Секретарем Сената, вице-президентом Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Жоэлем Геррио, а также вице-президентом Комиссии по конституционному законодательству, законодательству, всеобщему избирательному пправу, регламенту и общему управлению Сената Франции Натали Гуле. В ходе встречи представители СМИ проинформировали сенаторов о катастрофической ситуации со свободой слова в Украине.

Помимо этого сотрудники незаконно закрытых украинской властью телеканалов "112 Украина", NEWSONE, ZIK, а также "Перший Незалежний", который был закрыт по письму заместителя главы СБУ без суда, и сайтов "Страна.ua" и "Шарий.net" пришли на форум Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming 2021, который стартовал 10 сентября в Киеве, чтобы рассказать о ситуации со свободой слова в Украине.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 82,5 тысячи материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.