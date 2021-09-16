Совет Европы порекомендовал журналистам незаконно закрытого канала "Перший Незалежний" обратиться в ЕСПЧ из-за ограничения свободы слова в Украине

Перший Незалежний

Совет Европы порекомендовал журналистам незаконно закрытого канала "Перший Незалежний" обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с ограничением свободы слова в Украине. Соответствующее письмо телеканал получил из Генерального директората Совета Европы по правам человека и верховенству закона.

В директорате поблагодарили за информирование о прекращении вещания телеканала и заверили, что внимательно следят за событиями, связанными с ограничением свободы слова в Украине.

"Совет Европы считает свободу СМИ и свободу слова важными элементами демократического общества и неотъемлемой частью защиты прав человека и основных свобод. Мы внимательно следим за развитием событий в Украине в отношении свободы СМИ", – заявил глава Генерального директората Христос Якумопулос.

Также в Европе посоветовали журналистам подать жалобу в Европейский суд по правам человека в связи с нарушением статьи 10 ЕКПЧ.

"Право на свободу слова закреплено в статье 10 Европейской конвенции о правах человека (ЕКПЧ). Если вы считаете, что ситуация, которую вы описываете в своем письме, является нарушением статьи 10 ЕКПЧ, вы можете подать жалобу в Европейский суд по правам человека после выполнения процедурных условий приемлемости, изложенных в статье 35 ЕКПЧ, включая исчерпание всех доступных эффективных внутренних средств правовой защиты", – добавили в директорате.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 августа были введены санкции против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, компаний – издателей "Страны.ua", блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги. В результате были заблокированы издания "Страна.ua" и "Шарий.net".

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 80 тыс. материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.