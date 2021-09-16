Депутат Европарламента от Германии в ходе дебатов в Страсбурге об отношениях между ЕС и Россией заявил о двойных стандартах Европы в отношении преследования оппозиции в Украине

Максимилиан Кра Фото из открытых источников

Депутат Европарламента от Германии Максимилиан Кра в ходе дебатов в Страсбурге об отношениях между ЕС и Россией заявил о двойных стандартах Европы в отношении преследовании оппозиции в Украине.

Он подчеркнул, что представленный во время дебатов доклад - это объявление холодной войны.

"По своей тональности и своему содержанию он агрессивен и не допускает возможности конструктивной кооперации с Россией. Это нравится большинству, которому это выгодно, но у них нет поддержки большинства граждан", – отметил Кра.

Он рассказал, что в Германии три четверти граждан, имеющих право голоса, заявили во время опроса, что они поддерживают "Северный поток-2". В других странах ситуация такая же, добавил политик.

"Та русофобия, которая здесь поддерживается, не имеет корней среди населения и кроме того ей присущи двойные стандарты. Мы говорим о господине Навальном, очень проблематичном политике, позволявшем себе расистские высказывания, но почему никто не говорит о господине Медведчуке, лидере оппозиции в Киеве, который находится под домашним арестом? Один, будучи избранным членом парламента, может быть арестован, а другой, совершив экономические преступления, - нет. Это они не могут объяснить, так же как и не могут объяснить свою русофобию. Именно поэтому мы будем и в дальнейшем работать над тем, чтобы достичь мира путем взаимопонимания и дипломатии. Однозначное "нет" докладу", – констатировал Кра.

Напомним, 2 сентября Печерский районный суд принял решение о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста Медведчуку на 2 месяца, до 31 октября.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю Политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктору Медведчуку до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

Экс владелец телеканала "Перший Незалежный" Роман Любицкий распространил лживое заявление о том, что не имеет отношения к продаже телеканала медиахолдингу "Новости". Заявление Любицкого не соответствует действительности, так как от его имени действовал уполномоченный им представитель, а сам Любицкий получил оплату за продажу телеканала "Перший Незалежный".

20 августа были введены санкции против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, компаний – издателей "Страны.ua", блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги. В результате были заблокированы издания "Страна.ua" и "Шарий.net".

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZІК.

В связи с незаконными действиями власти журналисты обратились к государственному секретарю США Энтони Блинкену относительно введения тотальной цензуры и серьезной угрозе свободе информации в Украине, направили открытые письма европейскому комиссару по вопросам расширения и политики добрососедства с 2010 по 2014 год Штефану Фюле и экс-президенту Польши Александру Квасьневскому, Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, Специальному докладчику ООН по вопросам поощрения и защиты прав на свободу мнений и их свободное выражение Ирен Хан и пресс-секретарю Управления ООН по правам человека Марте Хуртадо. А Совет Европы порекомендовал журналистам незаконно закрытого канала "Перший Незалежний" обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с ограничением свободы слова в Украине.

Также коллективы медиа, незаконно закрытых украинской властью в лице президента Владимира Зеленского, встретились с Секретарем Сената, вице-президентом Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Жоэлем Геррио, а также вице-президентом Комиссии по конституционному законодательству, законодательству, всеобщему избирательному праву, регламенту и общему управлению Сената Франции Натали Гуле. В ходе встречи представители СМИ проинформировали сенаторов о катастрофической ситуации со свободой слова в Украине.

Помимо этого сотрудники незаконно закрытых украинской властью телеканалов "112 Украина", NEWSONE, ZIK, а также "Перший Незалежний", который был закрыт по письму заместителя главы СБУ без суда, и сайтов "Страна.ua" и "Шарий.net" пришли на форум Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming 2021, который стартовал 10 сентября в Киеве, чтобы рассказать о ситуации со свободой слова в Украине.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 82,5 тысячи материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.