"Скатывание к авторитаризму". The Independent написала о внесудебных расправах над СМИ в Украине

ZIK

Британская газета The Independent опубликовала статью "Нельзя позволять авторитаризму пустить корни, где бы он ни появлялся", в котором идет речь о внесудебных расправах над СМИ в Украине.

В статье упоминается закрытие Советом нацбезопасности без суда и следствия трех телеканалов, а также "Страны".

Автором материала является известный российский экономист и публицист Владислав Иноземцев. Он известен своими оппозиционными взглядами в отношении российской власти (которую он критикует с либеральных позиций). Его статьи часто публикуют авторитетные издания в странах ЕС, в Великобритании и США.

В своей статье в The Independent Иноземцев напомнил, что с февраля 2021 года в Украине около ста человек Совет национальной безопасности и обороны внес в санкционный список. И что в настоящее время эти санкции применяются к трем депутатам Верховной Рады и нескольким СМИ, среди которых экономист выделил сайт "Страна.ua" с 24,5 миллионами посещений в месяц и три общенациональных телеканала ("112 Украина", ZIK и NewsOne).

По словам автора материала, все это происходит без решения суда или решения парламента: "санкции" не следуют за вердиктом суда – они фактически их заменяют.

"Но что отличает эту ситуацию от российской (в РФ ряд СМИ объявили иностранными агентами – Ред.), так это то, что в Украине телеканалы сразу отключают от вещательных сетей, а сайты блокируются провайдерами. Судебная защита по всем существующим делам оказывается неэффективной, как и в России: до сих пор ни одно подобное решение не было отменено судами", – пишет экономист.

Иноземцев также дает прогноз, к чему может привести эта ситуация с точки зрения свободы СМИ и потенциала авторитаризма.

"Я рассматриваю эти шаги как стремление президента Украины Владимира Зеленского усилить свою власть. Эта тенденция может и должна вызвать определенные опасения у союзников Украины", – считает Иноземцев.

Он упомянул специальную докладчицу ООН по вопросам свободы мнений Ирэн Хан, которая в июне выразила обеспокоенность по поводу давления на свободу в Украине. Также накануне визита Зеленского в США звучали призывы поднять тему свободы слова в Украине на его встрече с Джо Байденом. Но после этого не было никаких признаков того, что это было сделано.

Поскольку Украина остается союзником США и Европы в Восточной Европе, западные правительства должны предотвратить ее дальнейшее скатывание к авторитаризму, призывает Иноземцев.

"Если Запад не хочет, чтобы его усилия по преобразованию Украины провалились в ближайшие годы, ему следует внимательно следить за событиями. Недавняя история России представляет собой прекрасный пример того, что может произойти, если ценности и принципы начнут отходить на второй план", – резюмирует автор статьи.