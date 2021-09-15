Немецкие СМИ пишут, что ситуацией с Медведчуком и свободой слова в Украине обеспокоен Сенат Франции

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время брифинга 20.07.21 112ua.tv

После визита в Украину и встречи с председателем Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком французские сенаторы Натали Гуле и Жоэль Геррио заявили, что возвращаются во Францию с очень четкой и конкретной дорожной картой, касающейся коррупции и свободы слова в Украине. Об этом пишет популярный немецкий интернет-ресурс Ukraine Nachrichten.

В частности, французский сенатор Натали Гуле подчеркнула, что эти вопросы обязательно будут подниматься в Сенате.

"Мы возвращаемся во Францию с очень четкой и конкретной дорожной картой, которая касается очень многих вещей, связанных с Украиной. Это вопросы о децентрализации, о коррупции и о свободе слова. И вы очень скоро это увидите, мы это всё расскажем нашим коллегам во Франции, будем добиваться выполнения тех договоренностей, которые мы здесь обсудили", – сказала Гуле.

Представитель Сената Франции также отметила, что их визит начался с посещения посольства Франции в Украине и встречи с послом, где дипломатам, в числе прочего, была доведена информация про обеспокоенность Союза журналистов Франции и ОБСЕ ситуацией со свободой слова в Украине. После этого сенаторы встретились с Виктором Медведчуком, чтобы из первых уст услышать, что происходит в Украине.

"Везде, где мы были, все нам о нем (Викторе Медведчуке. – Ред.) говорили. И мы хотели узнать от него лично, что происходит. Мы уже это поняли, мы уже знаем, будем обсуждать это с нашими коллегами во Франции и вообще всё происходящее в Украине", – уточнила сенатор.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября. В ходе судебного заседания 2 сентября Печерский районный суд принял решение о продлении сроков заключения в виде домашнего ареста еще на 2 месяца, до 31 октября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 82,5 тысячи материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.