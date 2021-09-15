Итальянские СМИ высказывают сомнения, что методы Зеленского в борьбе с Медведчуком открыто поддержат в США

Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Несмотря на то, что администрация президента США Джозефа Байдена с самого начала поддержала решение президента Украины Владимира Зеленского заблокировать три независимых телеканала, которые связывают с председателем Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком, Штатам не пришлось для этого жертвовать чем-то ценным. И сейчас Зеленский, который бросил все силы на устранение политических конкурентов, не находит такой явной поддержки со стороны американских партнеров.

Об этом пишет известный итальянский новостной ресурс Il Cuccia.

Издание отмечает, что реакция на противостояние украинского президента с оппозицией должна показать, что же для США важнее – демократия, или внутренние политические процессы в Украине. Так как для устранения конкурентов Зеленский использует достаточно сомнительные методы.

"Действительно, решение Зеленского привлечь к ответственности СМИ, которые связывают с Медведчуком, а также оказать давление на правоохранительные органы с целью обвинить Медведчука и его предполагаемого "соучастника в преступлении" Тараса Козака в государственной измене, показывает, что украинский лидер готов использовать весь свой ресурс на арене украинской политической жизни для устранения конкурентов", – отмечается в публикации.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек – среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября. В ходе судебного заседания 2 сентября Печерский районный суд принял решение о продлении сроков заключения в виде домашнего ареста еще на 2 месяца, до 31 октября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти – откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул: его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 82,5 тысячи материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.