Фонд защиты свободы слова вместе с журналистами незаконно закрытых медиа в Украине обратился к лидерам немецких политических партий

Накануне парламентских выборов в Германии Фонд защиты свободы слова вместе с журналистами незаконно закрытых медиа в Украине обратился к лидерам немецких политических партий.

Письма-обращения уже отправлены Армину Лашету, председателю Христианско-демократического союза Германии, Анналени Бербок, сопредседателю партии "Союз 90/Зеленые" Германии, Олафу Шольцу, заместителю председателя Социал-демократической партии Германии, Кристиану Линднер, лидеру Свободной демократической партии и другим ведущим руководителям политических сил Германии.

"Накануне выборов к лидерам немецких политических партий приковано внимание всего мира – обращаемся к ним с просьбой поднять вопрос незаконного закрытия украинских СМИ во время встреч и дальнейшего общения с европейскими политиками и представителями украинской власти", – отметили в Фонде.

Напомним, 10 сентября сотрудники незаконно закрытых медиа передали открытое письмо европейскому комиссару по вопросам расширения и политики добрососедства с 2010 по 2014 год Штефану Фюле и экс-президенту Польши Александру Квасьневскому по поводу серьезной угрозы свободе информации в Украине и введения тотальной цензуры.

В письме журналисты отметили, что последние два года в Украине ознаменовались все более жесткой борьбой власти с неугодными средствами массовой информации, которые не боятся говорить правду о многочисленных ошибках действующей власти и прямом пренебрежении ею взятыми на себя обязательствами и обещаниями, данными своим избирателям.

Во время акции они держали в руках плакаты с надписями: "Господин Квасьневский, проинформируйте европейских политиков о нарушениях свободы слова в Украине", "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Перший Незалежний" были незаконно закрыты властями – Зеленский уничтожает свободу слова в Украине", "Господин Фюле, скажите Зеленскому, чтобы он соблюдал Конституцию Украины, которая гарантирует свободу слова (статья 34)".

К слову, это не первое письмо и не первый митинг, которыми журналисты незаконно закрытых телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK и "Перший Незалежний" призывают международное сообщество обратить внимание на проблему со свободой слова в Украине.

Ранее коллективы сотрудников незаконно закрытых украинской властью телеканалов и сайтов написали письмо государственному секретарю США Энтони Блинкену относительно введения тотальной цензуры и серьезной угрозы свободе информации в Украине.

Также они встретились с секретарем Сената, вице-президентом Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Жоэлем Геррио и вице-президентом Комиссии по конституционному законодательству, всеобщему избирательному праву, регламенту и общему управлению Сената Франции Натали Гуле и проинформировали сенаторов о катастрофической ситуации со свободой слова в Украине.

До этого было обращение в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека с просьбой уделить внимание проблеме уничтожения свободы слова в Украине и повлиять на украинскую власть в целом и президента Зеленского в частности.

Кроме того, в конце августа журналисты незаконно закрытых медиа "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Перший Незалежний", КРТ, "Страна.ua", "Шарий.net" провели большой митинг у стен посольства США в Киеве, в ходе которого передали письмо о незаконных действиях власти в лице президента Украины Владимира Зеленского, а также призвали президента США Джо Байдена поднять проблему уничтожения Зеленским свободы слова в Украине.

До этого, 23 августа, сотни журналистов незаконно закрытых каналов провели митинг с требованием о защите свободы слова в Украине. Журналисты планировали провести митинг под зданием Национальной оперы, где собрались участники "Крымской платформы", но их не пропустила полиция.

Также сотни журналистов телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK приходили к представительству ООН в Украине выразить благодарность за отчет Управления Верховного комиссара ООН по правам человека "Обзор ситуации в сфере прав человека в Украине", в котором закрытие телеканалов было признано незаконным.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 августа были введены санкции против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, компаний – издателей "Страны.ua", блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги. В результате были заблокированы издания "Страна.ua" и "Шарий.net".

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 80 тыс. материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.