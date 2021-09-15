Фонд защиты свободы слова обращается к лидерам стран Европы, США и международным организациям, чтобы донести обеспокоенность относительно нарушения основ демократии и свободы слова в Украине

В государстве, которое претендует на роль демократической модели правления, создан вопиющий прецедент закрытия СМИ вопреки закону. Зрителям и читателям запретили доступ к "112 Украина", Zik, NewsOne, КРТ, "Страна.юа" и "Шарий.нет". Сделано это по политическим мотивам, а не в соответствии с законодательством.

Без суда власть вывела из эфира телеканал "Первый Независимый", который объединил журналистов трех закрытых каналов, прекратив его вещание уже через час после начала трансляции.

Сейчас украинской властью устанавливается тотальный контроль без шансов для граждан слышать разные точки зрения, повышать социальную осведомленность и получать информацию о реальном состоянии экономики. Борьба с медиа – не иначе как желание президента Украины Владимира Зеленского усилить свою власть и делает это он за счет самых рейтинговых медиа страны.

Фонд защиты свободы слова уже направил письма более 200 получателям, среди которых: Чрезвычайные и Полномочные Послы стран G7, Вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии, Генеральный секретарь ООН, представители ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, члены комитета Европейского парламента с иностранных дел, глава Представительства ЕС в Украине, члены парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС, Президент Европарламента и другие.

Ознакомиться с полным текстом обращения:

Напомним, 10 сентября сотрудники незаконно закрытых медиа передали открытое письмо европейскому комиссару по вопросам расширения и политики добрососедства с 2010 по 2014 год Штефану Фюле и экс-президенту Польши Александру Квасьневскому по поводу серьезной угрозы свободе информации в Украине и введения тотальной цензуры.

В письме журналисты отметили, что последние два года в Украине ознаменовались все более жесткой борьбой власти с неугодными средствами массовой информации, которые не боятся говорить правду о многочисленных ошибках действующей власти и прямом пренебрежении ею взятыми на себя обязательствами и обещаниями, данными своим избирателям.

Во время акции они держали в руках плакаты с надписями: "Господин Квасьневский, проинформируйте европейских политиков о нарушениях свободы слова в Украине", "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Перший Незалежний" были незаконно закрыты властями – Зеленский уничтожает свободу слова в Украине", "Господин Фюле, скажите Зеленскому, чтобы он соблюдал Конституцию Украины, которая гарантирует свободу слова (статья 34)".

К слову, это не первое письмо и не первый митинг, которыми журналисты незаконно закрытых телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK и "Перший Незалежний" призывают международное сообщество обратить внимание на проблему со свободой слова в Украине.

Ранее коллективы сотрудников незаконно закрытых украинской властью телеканалов и сайтов написали письмо государственному секретарю США Энтони Блинкену относительно введения тотальной цензуры и серьезной угрозы свободе информации в Украине.

Также они встретились с секретарем Сената, вице-президентом Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Жоэлем Геррио и вице-президентом Комиссии по конституционному законодательству, всеобщему избирательному праву, регламенту и общему управлению Сената Франции Натали Гуле и проинформировали сенаторов о катастрофической ситуации со свободой слова в Украине.

До этого было обращение в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека с просьбой уделить внимание проблеме уничтожения свободы слова в Украине и повлиять на украинскую власть в целом и президента Зеленского в частности.

Кроме того, в конце августа журналисты незаконно закрытых медиа "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Перший Незалежний", КРТ, "Страна.ua", "Шарий.net" провели большой митинг у стен посольства США в Киеве, в ходе которого передали письмо о незаконных действиях власти в лице президента Украины Владимира Зеленского, а также призвали президента США Джо Байдена поднять проблему уничтожения Зеленским свободы слова в Украине.

До этого, 23 августа, сотни журналистов незаконно закрытых каналов провели митинг с требованием о защите свободы слова в Украине. Журналисты планировали провести митинг под зданием Национальной оперы, где собрались участники "Крымской платформы", но их не пропустила полиция.

Также сотни журналистов телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK приходили к представительству ООН в Украине выразить благодарность за отчет Управления Верховного комиссара ООН по правам человека "Обзор ситуации в сфере прав человека в Украине", в котором закрытие телеканалов было признано незаконным.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 августа были введены санкции против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, компаний – издателей "Страны.ua", блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги. В результате были заблокированы издания "Страна.ua" и "Шарий.net".

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 80 тыс. материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.