Власть продолжает пренебрегать украинским законодательством и международными нормами, целенаправленно уничтожая свободу слова в Украине: Журналисты закрытых СМИ написали письмо руководству ООН

Сотрудники незаконно закрытых украинскими властями телеканалов "112 Украина", "Ньюзван" и "ЗИК", а также "Перший Незалежний", который был закрыт по письму заместителя председателя СБУ без суда и сайтов "Страна.юа" и "Шарий.нет", написали открытое письмо Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, Специальному докладчику ООН по вопросам поощрения и защиты прав на свободу мнений и их свободное выражение Ирен Хан и Пресс-секретарю Управления ООН по правам человека Марте Хуртадо. В нем журналисты благодарят за последовательную позицию относительно недопустимости несоблюдения украинскими властями свободы слова и свободы выражения своего мнения, а также выражают беспокойство относительно попранием украинской властью законодательства и международных нормам, целенаправленно уничтожая свободу слова в Украине.

Приводим полный текст письма.

Господину Антониу Гутеррешу,

Генеральному секретарю ООН

Мисс Мишель Бачелет,

Верховному комиссару ООН по правам человека

Мисс Ирен Хан,

Специальному докладчику ООН по вопросам поощрения и защиты прав на свободу мнений и их свободное выражение

Мисс Марте Хуртадо

Пресс-секретарю Управления ООН по правам человека

Журналисты украинских оппозиционных телеканалов "Первый Независимый", "112 Украина", "Ньюзван" и "ЗИК", а также изданий "Страна.юа" и "Шарий.нет", пользуются этой возможностью для того, чтобы выразить вам свое уважение и поблагодарить за вашу последовательную позицию относительно недопустимости несоблюдения украинской властью базового принципа и главной ценности развитого гражданского общества - свободы слова и свободы выражения своего мнения.

Мы убеждены, что ваши заявления в поддержку свободы слова в Украине и недопустимость противоправных действий власти в отношении независимых украинских СМИ создают необходимый фундамент для сохранения демократического строя в Украине.

К сожалению, сегодня действия украинской власти остаются образцом нарушения принципа верховенства права и примером несоблюдения свободы слова. Грубо нарушив принцип верховенства права, во внесудебном порядке (из – за решения Совета национальной безопасности и обороны, хотя лишение СМИ лицензий возможно только по решению суда) украинские власти запретили трансляцию трех ведущих информационных телевизионных каналов - "112 Украина", "Ньюзван" и "ЗИК". По обычным письмом заместителя председателя СБУ и опять же без суда власть преступно вывела из эфира телеканал "Первый Независимый", который объединил журналистов трех закрытых каналов, прекратив его речи уже через час после начала трансляции. Также из-за незаконного введения санкций власть остановила работу и грозит полным уничтожением изданием "Страна.юа" и "Шарий.нет".

Сегодня действия украинской власти получают все большее осуждение со стороны ведущих международных правозащитных организаций, известных политиков и экспертов. Новости о закрытии наших телеканалов были опубликованы во всех основных мировых СМИ.

Обстоятельства закрытия наших телеканалов вам хорошо известны, однако позвольте напомнить главные детали борьбы власти с оппозиционными СМИ в Украине:

2 февраля 2021 года без каких-либо юридических оснований украинские власти закрыли телеканалы "112 Украина", "Ньюзван" и "ЗИК". Почти полторы тысячи журналистов были выброшены на улицу по прихоти Офиса Президента Украины. Однако журналисты не сдались и создали новый телеканал "Первый независимый", объединивший коллективы трех закрытых каналов.

26 февраля "Перший Незалежний" начал вещание, но уже через час после начала эфира из-за давления со стороны Службы безопасности Украины, которая разослала письмо провайдерам телекоммуникационных услуг, спутниковое вещание телеканала было выключено, даже несмотря на действующие соглашения о сотрудничестве, заключенные с ними ранее. Телеканал не проработал и дня, и снова без каких-либо юридических оснований его журналистам было отказано в праве на работу и лишен доступа к своей аудитории.

20 августа власти заблокировали работу двух популярных в Украине онлайн-медиа – изданий "Страна.юа" и "Шарий.net".

Ранее, в июле 2020 года власти аннулировали лицензию на вещание телеканала КРТ после трансляции государственных торжественных мероприятий в Беларуси.

Действия украинской власти получили широкую огласку в мире и подвергались критике профильных организаций. В частности, мы благодарны за позицию Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), которое выразило обеспокоенность в связи с введенными санкциями, которые привели к закрытию телеканалов "112 Украина", "Ньюзван" и "ЗИК", и назвал это решением таким, что противоречит международным стандартам (сообщение официального представителя УВКПЧ Марты Хуртадо от 24 августа 2021 года).

Мониторинговая миссия ООН по правам человека отметила (рапорт Ирен Хан от 21 июня 2021 года), что цензура вещания в Украине "не только не совместима с международными соглашениями о правах человека, но и способствует усилению неправильных представлений, порождающих страх и укореняют общественное недоверие к институтам".

В свою очередь, докладчик ПАСЕ по вопросам свободы СМИ и защиты журналистов, член парламента Австрии Штефан Шеннах заявил, что Европа крайне обеспокоены катастрофической ситуацией со свободой слова в Украине и подчеркнул, что комиссия ПАСЕ по правам человека будет работать, чтобы украинские правоохранители прекратили безнаказанность преступлений против журналистов (заявление от 2 сентября 2021 года).

Также президент Freedom House Майкл Абрамовиц направил письмо Президенту США Джо Байдену накануне визита в сша Президента Украины Владимира Зеленского, в котором указал, что последний продолжает использовать исполнительную власть без судебного надзора для наказания СМИ, технологических платформ, журналистов и веб-сайтов под предлогом борьбы с дезинформацией (письмо от 26 августа 2021 года).

С сожалением мы должны констатировать, что украинская власть перешла все границы разумного и продолжает пренебрегать украинским законодательством и международными нормами, целенаправленно уничтожая свободу слова в Украине. Но мы не ставим перед собой цель воевать с нынешней властью. Мы, как журналисты, всего лишь хотим продолжать работать и доносить людям правду о том, что происходит в стране и за ее пределами. Однако в этом законном праве нам отказано.

Благодарим за защиту свободы слова в нашей стране и просим и дальше освещать события, которые происходят в Украине.

Надеемся на вашу дальнейшую поддержку.

С уважением, коллективы украинских СМИ:

"Перший Незалежний"

"112 Украина"

"Ньюзван"

"ЗИК"

"Страна.юа"

"Шарий.net"

"КРТ"

Напомним, ранее журналисты незаконно закрытых властями медиа пришли на форум Ялтинской Европейской Стратегии в формате YES Brainstorming 2021, который стартовал 10 сентября в Киеве, чтобы рассказать о ситуации со свободой слова в Украине.

Накануне сотрудники соответствующих медиа передали открытое письмо Европейскому комиссару по вопросам расширения и политики добрососедства с 2010 по 2014 год Штефану Фюле и экс-президенту Польши Александру Квасьневскому по поводу серьезной угрозы свободе информации в Украине и введение тотальной цензуры.

В письме журналисты отметили, что последние два года в Украине ознаменовались все более жесткой борьбой власти с неугодными средствами массовой информации, которые не боятся говорить правду о многочисленных ошибках действующей власти и прямом пренебрежении ею взятыми на себя обязательствами и обещаниями, данными своим избирателям.

Во время акции они держали в руках плакаты с надписями: "Господин Квасьневский, проинформируйте европейских политиков о нарушении свободы слова в Украине","112 Украина", NewsOne, ZIK, "Перший Незалежний" были незаконно закрыты властью-Зеленский уничтожает свободу слова в Украине", " господин Фюле, скажите Зеленскому, чтобы он придерживался Конституции Украины, которая гарантирует свободу слова (статья 34)".

К слову, это не первое письмо и не первый митинг, которыми журналисты незаконно закрытых телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK и "Перший Незалежний" призывают международное сообщество обратить внимание на проблему со свободой слова в Украине.

Ранее коллективы сотрудников незаконно закрытых украинскими властями телеканалов и сайтов написали письмо государственному секретарю США Энтони Блинкену о введении тотальной цензуры и серьезной угрозы свободе информации в Украине.

Также они встретились с секретарем Сената, вице-президентом Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Жоелем Геррио и вице-президентом Комиссии по конституционному законодательству, законодательству, всеобщего избирательного права, регламента и общего управления Сената Франции Натали Гуле и проинформировали сенаторов о катастрофической ситуации со свободой слова в Украине.

До этого было обращение в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека с просьбой уделить внимание проблеме уничтожения свободы слова в Украине и повлиять на украинскую власть в целом и президента Зеленского в частности.

Кроме того, в конце августа журналисты незаконно закрытых медиа"112 Украина", NewsOne, ZIK, "Перший Незалежний", КРТ, Страна.юа", "Шарий.net" провели большой митинг у стен посольства США в Киеве, в ходе которого передали письмо о незаконных действиях власти в лице президента Украины Владимира Зеленского, а также призвали президента США Джо Байдена поднять проблему уничтожения Зеленским свободы слова в Украине.

До этого, 23 августа, сотни журналистов незаконно закрытых каналов провели митинг с требованием о защите свободы слова в Украине. Журналисты планировали провести митинг под зданием Национальной оперы, где собрались участники "Крымской платформы", но их не пропустила полиция.

Также сотни журналистов телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK приходили в представительство ООН в Украине выразить благодарность за отчет Управления Верховного комиссара ООН по правам человека "обзор ситуации в сфере прав человека в Украине", в котором закрытие телеканалов было признано незаконным.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет. Это предусматривает блокирование вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Основателями нового медиа стала группа журналистов, которые ранее работали на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власти незаконно отключила телеканал от эфира.

20 августа были введены санкции против главного редактора интернет-издания "Страна.юа "Игоря Гужвы, компаний-издателей" Страны.иа" блогера и журналиста Анатолия Шария, его жены Ольги. В результате были заблокированы издания "Страна.юа "и " Шарий.net".

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 80 тыс. материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.