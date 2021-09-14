Украина в шаге от желтой зоны карантина: Как будут работать обновленные ограничения и ждать ли привилегий вакцинированным
Привилегии будут иметь владельцы COVID-сертификатов, а также те, кто уже переболел коронавирусом
В Украине ускорилось ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом. За неделю количество больных увеличилось почти вдвое. Эксперты же прогнозируют, что ситуация только продолжит ухудшаться. По словам главного санитарного врача Игоря Кузина, решение о переводе Украины в желтую зону карантина может быть принято уже на этой неделе.
Рассказываем, что измениться после усиления карантина и какие привилегии будут иметь вакцинированные украинцы.
Какие ограничения будут действовать?
В желтой зоне карантина, как и в зеленой, продолжат действовать масочный режим и социальная дистанция в 1,5 м. При этом дополнительно вводятся такие запреты:
- проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв. м. площади здания или территории,
- заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры более 50% мест,
- заполненность спортзалов и фитнес-центров не более чем 1 человек на 10 кв. метров.
Ограничения по времени работы заведений в желтой зоне карантина отсутствуют.
В красной зоне карантинные ограничения будут еще больше ужесточены. Помимо ограничений зеленой, желтой и оранжевой зон, вводятся запреты на:
- посещения учебных заведений
- посещения заведений сферы культуры, кинотеатров
- деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов
- посещения заведений торгового и бытового обслуживания населения.
Закрывать транспортное сообщение в красных зонах, как это было ранее, не планируется. При этом водители и другой персонал должны быть вакцинированы от COVID, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. В желтой зоне водители должны быть привиты минимум одной дозой, а в красной зоне - двумя дозами вакцины. Для пассажиров будет сохраняться масочный режим и социальная дистанция.
Какие привилегии будут у вакцинированных?
Чтобы сохранить экономическую активность и активизировать вакцинацию в Украине, привитым гражданам дадут некие привилегии. Они будут распространяться на владельцев COVID-сертификатов, отрицательных ПЦР-тестов (действительный в течение 72 часов), и на тех, кто переболел коронавирусом в течение последних месяцев.
Что касается вакцинации, то привилегии будут иметь владельцы желтых и зеленых COVID-сертификатов. Они будут доступны в приложении "Дія". При этом цветные отметки они будут иметь исключительно в цифровом формате, бумажный вариант документа не будет цветным.
Желтый сертификат будет содержать информацию о первой прививке против коронавируса.
Привилегии: ограничения желтого уровня не действуют, если все участники (посетители) и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, работников кинотеатров и других культурных заведений, спортзалов и бассейнов имеют желтый сертификат.
Зеленый сертификат смогут получить только те украинцы, которые прошли полный курс вакцинации.
Привилегии: Ограничения красного уровня не распространяются на участников, и работников массовых мероприятий при наличии у всех участников "зеленого" сертификата. То есть даже в красной зоне в кафе, ресторан или кинотеатр должны пропускать посетителей, если они и персонал полностью вакцинированы.
Кроме того, владельцы желтого или зеленого сертификатов о вакцинации могут пересекать границу без самоизоляции. Это касается также жителей ОРДЛО и Крыма.
Как будут работать школы во время карантина?
Для учебных заведений карантин наоборот смягчили. Если раньше школы в желтой зоне могли работать только при условии полной вакцинации там минимум 80% учителей, то сейчас достаточно одной прививки.
Теперь в желтой зоне карантина школа сможет открыться, если у 80% работников будут “желтые” COVID-сертификаты - то есть, одна доза вакцины.
В красной зоне учебные заведения будут работать только при условии полной вакцинации против коронавируса всех сотрудников (две дозы вакцины). В противном случае учебный процесс будет переведен в дистанционный формат.
По состоянию на 12 сентября двумя дозами были вакцинированы работники только 2 тысяч украинских школ из 14 тысяч имеющихся - 14,29%.
Кстати, чтобы активизировать процесс вакцинации, Минздрав объявил розыгрыш среди школ, в которых по меньшей мере 80% учителей сделали прививку против COVID-19. Среди призов - компьютеры, гарнитуры и роутеры.
Как будут контролировать соблюдение карантина?
Сегодня украинцев, которые нарушают условия карантина, могут вынудить заплатить штраф или даже лишить свободы на несколько лет.
За нарушение условий карантина предусматриваются соответствующие наказания:
- Штраф от 1 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (17-54 тыс. грн) или арест на 6 месяцев.
- Ограничения или лишения свободы на 3 года, если такие действия привели или могли привести к распространению болезни.
- Лишение свободы на срок от 5 до 8 лет, если нарушение правил обсервации повлекшее смерть или другие серьезные последствия для третьих лиц.
Несмотря на установленную ответственность, некоторые граждане продолжают игнорировать противоэпидемиологические меры. В связи с этим в Минздраве решили усилить контроль за соблюдением карантина. Так, в торговых центрах на уровне областей установят специальные камеры для мониторинга. Они позволят увидеть, сколько людей не используют маски и не соблюдают социальную дистанцию.
Главный санитарный врач Игорь Кузин подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации будут проводить частые визиты в области и выездные заседания комиссии ТЭБ и ЧС.