Украина в шаге от желтой зоны карантина: Как будут работать обновленные ограничения и ждать ли привилегий вакцинированным

Фото из открытых источников

Привилегии будут иметь владельцы COVID-сертификатов, а также те, кто уже переболел коронавирусом

В Украине ускорилось ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом. За неделю количество больных увеличилось почти вдвое. Эксперты же прогнозируют, что ситуация только продолжит ухудшаться. По словам главного санитарного врача Игоря Кузина, решение о переводе Украины в желтую зону карантина может быть принято уже на этой неделе.

Рассказываем, что измениться после усиления карантина и какие привилегии будут иметь вакцинированные украинцы.



Какие ограничения будут действовать?

В желтой зоне карантина, как и в зеленой, продолжат действовать масочный режим и социальная дистанция в 1,5 м. При этом дополнительно вводятся такие запреты:

проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв. м. площади здания или территории,

заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры более 50% мест,

заполненность спортзалов и фитнес-центров не более чем 1 человек на 10 кв. метров.

Ограничения по времени работы заведений в желтой зоне карантина отсутствуют.

В красной зоне карантинные ограничения будут еще больше ужесточены. Помимо ограничений зеленой, желтой и оранжевой зон, вводятся запреты на:

посещения учебных заведений

посещения заведений сферы культуры, кинотеатров

деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов

посещения заведений торгового и бытового обслуживания населения.

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Закрывать транспортное сообщение в красных зонах, как это было ранее, не планируется. При этом водители и другой персонал должны быть вакцинированы от COVID, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. В желтой зоне водители должны быть привиты минимум одной дозой, а в красной зоне - двумя дозами вакцины. Для пассажиров будет сохраняться масочный режим и социальная дистанция.



МИНЗДРАВ

Какие привилегии будут у вакцинированных?

Чтобы сохранить экономическую активность и активизировать вакцинацию в Украине, привитым гражданам дадут некие привилегии. Они будут распространяться на владельцев COVID-сертификатов, отрицательных ПЦР-тестов (действительный в течение 72 часов), и на тех, кто переболел коронавирусом в течение последних месяцев.

Что касается вакцинации, то привилегии будут иметь владельцы желтых и зеленых COVID-сертификатов. Они будут доступны в приложении "Дія". При этом цветные отметки они будут иметь исключительно в цифровом формате, бумажный вариант документа не будет цветным.

Фото из открытых источников

Желтый сертификат будет содержать информацию о первой прививке против коронавируса.

Привилегии: ограничения желтого уровня не действуют, если все участники (посетители) и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, работников кинотеатров и других культурных заведений, спортзалов и бассейнов имеют желтый сертификат.

Зеленый сертификат смогут получить только те украинцы, которые прошли полный курс вакцинации.

Привилегии: Ограничения красного уровня не распространяются на участников, и работников массовых мероприятий при наличии у всех участников "зеленого" сертификата. То есть даже в красной зоне в кафе, ресторан или кинотеатр должны пропускать посетителей, если они и персонал полностью вакцинированы.

Кроме того, владельцы желтого или зеленого сертификатов о вакцинации могут пересекать границу без самоизоляции. Это касается также жителей ОРДЛО и Крыма.





Как будут работать школы во время карантина?

Для учебных заведений карантин наоборот смягчили. Если раньше школы в желтой зоне могли работать только при условии полной вакцинации там минимум 80% учителей, то сейчас достаточно одной прививки.

Теперь в желтой зоне карантина школа сможет открыться, если у 80% работников будут “желтые” COVID-сертификаты - то есть, одна доза вакцины.

В красной зоне учебные заведения будут работать только при условии полной вакцинации против коронавируса всех сотрудников (две дозы вакцины). В противном случае учебный процесс будет переведен в дистанционный формат.

По состоянию на 12 сентября двумя дозами были вакцинированы работники только 2 тысяч украинских школ из 14 тысяч имеющихся - 14,29%.

Кстати, чтобы активизировать процесс вакцинации, Минздрав объявил розыгрыш среди школ, в которых по меньшей мере 80% учителей сделали прививку против COVID-19. Среди призов - компьютеры, гарнитуры и роутеры.





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Как будут контролировать соблюдение карантина?

Сегодня украинцев, которые нарушают условия карантина, могут вынудить заплатить штраф или даже лишить свободы на несколько лет.

За нарушение условий карантина предусматриваются соответствующие наказания:

Штраф от 1 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (17-54 тыс. грн) или арест на 6 месяцев.

Ограничения или лишения свободы на 3 года, если такие действия привели или могли привести к распространению болезни.

Лишение свободы на срок от 5 до 8 лет, если нарушение правил обсервации повлекшее смерть или другие серьезные последствия для третьих лиц.

Несмотря на установленную ответственность, некоторые граждане продолжают игнорировать противоэпидемиологические меры. В связи с этим в Минздраве решили усилить контроль за соблюдением карантина. Так, в торговых центрах на уровне областей установят специальные камеры для мониторинга. Они позволят увидеть, сколько людей не используют маски и не соблюдают социальную дистанцию.

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Главный санитарный врач Игорь Кузин подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации будут проводить частые визиты в области и выездные заседания комиссии ТЭБ и ЧС.