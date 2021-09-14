Принудительная прививка: Как действовать, если работодатель заставляет вакцинироваться от COVID-19

Украинским законодательством не предусмотрена возможность отстранения работника от работы в случае отсутствия у него прививки от коронавируса

Фото из открытых источников

Украина оказалась на пороге желтой зоны карантина. Кабмин изменил перечень ограничений, позволив работать заведениям и компаниям, где более 80% работников имеют прививки от коронавируса.

Поэтому, нередки случаи, когда работодатель требует от работников вакцинироваться, чтобы воспользоваться послаблениями в период карантина.

Как действовать в такой ситуации, подробнее в материале "Першого Незалежного".

Есть ли в Украине принудительная вакцинация?

Обязательная вакцинация в Украине существует. Согласно закону "Об обеспечении санитарного и эпидемиологического благополучия населения", обязательными являются профилактические прививки от туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, кори, коклюша и столбняка.

Однако в статье 43 ст. 10 Закона Украины "Основы законодательства Украины О здравоохранении" говорится, что пациент должен дать согласие на любую медицинскую помощь, в том числе и на прививку.

Исключением может стать прямая угроза жизни человека, например в случае бешенства. В этом случае вакцинация осуществляется независимо от волеизъявления больного.



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Могут ли отстранить от работы непривитых?

Если у сотрудника отсутствуют вышеуказанные прививки, то компания-работодатель может отстранить его от работы. Однако и здесь есть лазейка. Закон допускает отказ от профилактической прививки в случае медицинского противопоказания. Например, от вакцинации имеют право отказаться больные ВИЧ и лица, получающие химиотерапию, ведь их иммунная система слаба.

Фото из открытых источников

Что касается COVID-вакцинации, то действующим законодательством не предусмотрена возможность отстранения работника от работы в случае отсутствия у него соответствующей прививки.

Итак, недопуск работника к работе или отстранение за отказ от вакцинации против коронавируса следует рассматривать как нарушение его трудовых прав.



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Другие причины отстранения работника от работы?

Впрочем, отстранить работника от работы работодатель может и по ряду других причин.

Согласно статье 46 Кодекса законов о труде Украины, отстранение работников от работы собственником или уполномоченным им органом допускается в случае:

появления на работе в нетрезвом состоянии;

появления на рабочем месте в состоянии наркотического или токсического опьянения;

отказа или уклонения от обязательных медицинских осмотров, обучения, инструктажа и проверки знаний по охране труда и противопожарной охране;

в других случаях, предусмотренных законодательством.

Такое отстранение должно быть оформлено соответствующим приказом (распоряжением) и быть доведено до сведения работника. В документе работодатель обязан указать причину и время отстранения. После этого работник должен обязательно ознакомиться с приказом под личную подпись.

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Как действовать, если незаконно отстранили от работы?

Если работодатель не допускает вас к выполнению рабочих обязанностей без законных на то причин, вы можете обратиться в Государственную службу Украины по вопросам труда.

Такое обращение является основанием для проведения государственной службой по вопросам труда инспекционного посещения. По его результатам составляется соответствующее предписание по устранению нарушений требований законодательства о труде.

За невыполнение предписания работодателю грозит ответственность в виде штрафа в размере минимальной заработной платы. В случае повторного нарушения ему придется заплатить штраф в двукратном размере.

Кроме того, сотрудник, которого увольняют за отсутствие прививки от коронавируса, может подать в суд. Для этого необходимо собрать доказательства недопуска, например попросить предоставить приказ об отстранении. Также можно предоставить электронные доказательства (видео-, аудиозаписи и тому подобное).



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Что говорит судебная практика?

В Постановлении Верховного суда от 17 апреля 2019 года по делу № 682/1692/17 указано, что индивидуальное право (интерес) отказаться от прививки противопоставляется общему праву (интересу) общества.

То есть принцип важности общественных интересов ставится выше над личными. И если отказ от вакцинации может повлечь негативные последствия для общества в целом, государство устанавливает санкции за отказ.

Фото из открытых источников

В принудительном порядке проводить вакцинирование действующее законодательство не позволяет. При этом государство может ограничить права невакцинированного гражданина путем принятия соответствующих нормативно-правовых актов.

Однако на сегодня вакцинация от коронавируса в Украине является добровольной. Поэтому приказ об увольнении можно обжаловать в суде и требовать оплачиваемый отпуск за время вынужденного прогула.