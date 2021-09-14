Миссия МВФ едет в Украину: Что будут проверять международные финансисты и когда ожидать второй транш помощи

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Глава украинского правительства рассчитывает на выделение очередного транша от МВФ наприкнци ноября - в декабре

Миссия Международного валютного фонда может прибыть в Киев уже через 10-12 дней. Это означает, что Украина на пороге получения обещанного и такого желанного транша от Фонда. На самом деле эти деньги можно было получить еще полгода назад, однако Украина не смогла выполнить в полном объеме ряд четких условий, выдвинутых Фондом. Казалось бы, после двух неудач можно подготовиться к очередному визиту экспертов максимально основательно. Но готовились ли украинские власти, проводили обещанное Европе реформирование?

Далее рассказываем об ожиданиях Украины от планового визита специалистов из МВФ – что это может нам принести и почему это не гарантия получения транша.

Напоминаем о программе stand-by

Украина начала сотрудничество с МВФ в рамках 18-месячной программы stand-by еще весной прошлого года. Программа stand-by, предусматривающая выделение Украине около 5 миллиардов долларов, была утверждена Фондом еще 9 апреля 2020 года. Транш сразу "разбили" на несколько частей, которые пообещали выдавать время от времени после выполнения Украиной обязательных условий, выдвинутых Фондом.

Первая часть денег в сумме $2,1 млрд поступила на украинский счет почти сразу после подписания соглашения – в июне 2020 года. В договоре было прописано, что в дальнейшем следуют четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря 2020 года, а также в июне 2021 года.

Однако зарезервированные для Украины $5 миллиардов пока остаются желанными деньгами, но не полученными.

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В декабре 2020 миссия МВФ приехала в Украину, работала здесь два месяца и не нашла следов реформ. Поэтому в феврале эксперты уехали из Киева, а пересмотр программы stand-by и выделения Украине денег отложили. В Фонде тогда прямо сказали, что ожидают гораздо более весомого и глубокого прогресса с внедрением реформ в Украине.

В июле Министерство финансов Украины заявило об определенном компромиссе с МВФ по антикоррупционной реформе. Правда, позже сообщение о компромиссе убрали – видимо, не так поняли экспертов МВФ.

Из-за затягивания с реформами Украина не успевает получить обещанные деньги в рамках 18-месяной программы, которая фактически завершается уже в декабре 2021 года. Поэтому уместно говорить о продлении сроков программы. И вот в августе 2021 года министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина таки обсуждает с МВФ пролонгацию текущей 18-месячной программы stand-by еще на полгода. Следовательно, наша страна уже не получит $1,4 миллиарда транша во II квартале 2021 года, потому что он истек. Второй вариант выделения денег также маловероятен – два транша по $0,7 миллиарда не успеют поступить на украинские счета в II-III кварталах. Остается третий вариант – деньги в октябре-ноябре или соглашение о новой или продленную программу stand-by.

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Кстати, именно о выделении Украине транша в октябре недавно говорил председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. Он отмечает, что Украина получит $700 миллионов, тогда как глава Минфина Сергей Марченко говорит, что мы можем получить до конца года $2,5 миллиарда.

Что будет проверять МВФ на этот раз

Точную дату приезда миссии Международного валютного фонда в Киев неизвестна. Но вероятнее всего это может произойти 21-23 сентября. Об этом рассказал заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован. Также он отметил, что миссия будет работать над соглашением stand-by, которое в дальнейшем будет поддерживать экономику Украины.

Фото из открытых источников

Рашкован также сообщил, что вероятнее всего эта миссия, как и предыдущая, снова будет "виртуальной", то есть работа будет производиться в удаленном режиме. Кроме этого, не исключено, что в Киев приедет глава миссии Иванна Владкова-Голлар – пока точно неизвестно, это будет зависеть от эпидемиологической ситуации в Украине.

Цель работы миссии МВФ – выравнивание экономического развития Украины с развитием соседних стран. Для этого нашей стране необходим большой и быстрый рост экономики, чем в Польше, Венгрии или Турции.

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Прежде всего МВФ проверит внедрение реформы по антикоррупционной политике в Украине. С результатами реформы именно в этой области оказались проблемы в течение последних нескольких визитов МВФ в Киев.

Даниил Гетманцев заявил, что у МВФ есть определенные технические моменты, которые нужно выполнить для того, чтобы получить транш.

"Все, что необходимо сделать от нас, это законопроект о внесении изменений по Национальном банке, внесение изменений в закон о НАБУ и проект бюджета на 2022 год, нужно выполнить", - отметил Гетманцев.

Какие именно реформы Украина (не) внедряет?

За последний год в украинской экономике произошло несколько позитивных изменений: усиление управления банковским надзором Национального банка; Преодоление бюджетного дефицита; укрепление судебных органов. Однако несмотря на них, в МВФ недовольны темпами внедрения украинских реформ.

В течение года в МВФ заявляли, что главными претензиями в адрес Украины являются нерешенные вопросы по антикоррупционной, фискальной и энергетической политике. И чтобы получить транш, Украина должна решить их или продемонстрировать, что начала их решение.

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Также эксперты Международного валютного фонда проанализировали закон о налоговой амнистии и отметили, что в документе хотели бы видеть предохранители, которые сделают невозможным использование закона для отмывания денег и коррупции.

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МВФ отметил прогресс в реформировании в Украине ключевых отраслей, однако подчеркнул, что до завершения этого процесса далеко и еще не все сделано. Прямо сейчас Фонд ожидает решения вопроса по Национальному антикоррупционному бюро, а также изменений в закон о Национальном банке. Однако трудно сказать, поднимался ли вопрос относительно корпоративного управления и ситуация на рынке газа и электроэнергии, есть ли сдвиги во внедрении банковского надзора, судебной реформе, улучшении антикоррупционной политики.

Украина надеется на получение денег по программе МВФ. Но приезд миссии вовсе не означает, что транш нам дадут.