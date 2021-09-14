Цены на продукты питания в Украине: Как урожай повлиял на стоимость и чего ждать осенью

Некоторые продукты, по мнению экспертов, могут подешеветь на 50% от нынешней стоимости

Фото из открытых источников

С начала года в Украине росли цены на некоторые продукты значительно прибавили в цене масло, хлеб. Дорогими были и овощи, однако благодаря хорошему урожаю стоимость снизилась. Осенью, по мнению экспертов, некоторые ключевые продукты подешевеют. А вот остальные – немного прибавят в цене или же останутся на нынешнем уровне.

Какой будет динамика стоимости продуктов питания в Украине в ближайшие месяцы подробнее в материале "Першого Незалежного".

Какие продукты подорожают?

Хлеб

По данным Госстата, этот продукт – один из лидеров по подорожанию в 2021 году. По состоянию на август годовая цена хлеба выросла на 16,5% – в среднем до 22 гривен. Эксперты прогнозируют, что цена и в дальнейшем будет расти, однако значительной разницы украинцы не ощущают.

"Если смотреть цены на зерно, то максимальный уровень, до которого они доходили, составлял 9 тысяч гривен за тонну. Сейчас цены составляют примерно 8 тысяч. Это неплохо, потому что новый урожай получили, и нет провала цен. На сегодня не видно ни на мировом рынке, ни на украинском, что цены будут стремительно расти, как это было в прошлом сезоне", – рассказал советник президента "Украинского клуба аграрного бизнеса" по вопросам лоббизма и рыночной аналитики Владимир Лапа.

АТБ

По прогнозу главы Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, ежемесячно буханка хлеба будет дорожать примерно на 1,5%, а за год цена вырастет на 18%.

Мясо

Несмотря на то, что последние месяцы цены на мясо и мясные продукты существенно не менялись, за год его стоимость выросла на 11%. Эксперты отметили, что в ближайшее время ценового улучшения не произойдет.

"Цены на мясо не снизятся, потому что не будет существенного снижения цен на зерно и корма. Однако существенного роста цен на мясо я не ожидаю. Примерно (подорожание, – ред.) составит 3-5% в ближайший квартал-полгода. Сейчас оснований для того, чтобы цены серьезно менялись, нет", – пояснил Владимир Лапа.

Экономический эксперт Александр Охрименко спрогнозировал, что цена на мясо вырастет до 10%.

Яйца и молочная продукция

Экономические эксперты отметили, что цены на яйца в ближайшее время не снизятся, а наоборот продолжат расти. В частности, Олег Пендзин отметил, что цена на продукт зависит от стоимости комбикорма. Тогда как Александр Охрименко добавил, что на цену будут влиять и погодные условия.

"Если будет холодная зима, то яйца могут подорожать на 20%, если зима будет теплой – то до 10%. Все зависит от погодных условий", – отметил Охрименко.

Фото из открытых источников

Что касается молочной продукции, то, несмотря на предпосылки, значительного скачка в ценах не произойдет.

"Возможно, цены и росли бы, но они сезонно не снижались летом, соответственно рост цен будет ограничен", – пояснил Володимир Лапа.

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Какие продукты подешевеют?

Сахар

Олег Пендзин отметил, что сахар нового урожая появится на полках магазинов не раньше следующего года, а приблизительную цену на продукт можно будет спрогнозировать после сбора сахарной свеклы.

В то же время Александр Охрименко убежден, что стоимость сахара в Украине снизится, но в ближайшие несколько месяцев цена не изменится. Снижение цены на сахар спрогнозировал и генеральный директор УКАБ Роман Сластон.

"В Украине в ближайшее время цены на сахар могут снизиться до 22-25 грн/грн, но не ниже 20 грн/кг", – рассказал Сластон.

Масло

В ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" спрогнозировали сохранение средней цены на подсолнечное масло на уровне 70 гривен/литр до конца осени. Аналитик УКАБ Светлана Литвин подчеркнула, что на дальнейшую цену продукта будет влиять соотношение спроса и предложения как на украинском, так и мировом рынках. По словам Владимира Лапы, если не будет существенных колебаний на мировом рынке, то цены останутся на нынешнем уровне.

В то же время экономист Александр Охрименко убежден, что подсолнечное масло подешевеет примерно на 50%.

Овощи

В Минагрополитики заявили о тенденции к снижению средних цен производителей на овощи. По сравнению с прошлым месяцем, морковь и свёкла подешевели на 16%, картофель – на 7%, а капуста и лук – на 4%. Эксперты ж говорят и о дальнейшем снижении цен.

Так, Александр Охрименко спрогнозировал, что цена борщевого набора упадет до 15%. О тенденции по снижению цен заявили и в УКАБ.

"В овощной группе могут произойти определенные ценовые колебания. Снижается в цене картофель, ведь были определенные вопросы относительно его качества. Опять же яблоки. Если в прошлом сезоне среднегодовая цена была достаточно высока, то урожай эксперты оценивают неплохо, при том, что ценового обвала пока нет", – отметил Владимир Лапа.

Что будет с ценами в дальнейшем. Прогноз

С июля на внутреннем рынке Украины фиксируется снижение цен и замедление темпов их роста на большую часть пищевых продуктов. По данным Государственной службы статистики, в августе против июля этого года подешевели овощи борщевого набора (от 4,5% на капусту и до 40,8% на морковь), пшено – на 2,4%, масло подсолнечное – 2%, крупа овсяная на 1,5%, крупы гречневые – на 1,3%, мука пшеничная, птица – до 1%. Кроме того, нормализовалась цена на сахар.

Как менялись цены на продукты питания в течение года Государственная служба статистики

Если в первой половине этого года цены на продукты росли из-за неурожайности и высокого продовольственного спроса, то сейчас ситуация улучшилась.

В Минэкономики отметили, что благодаря хорошему урожаю и оживлению экономики в Украине наблюдается стабилизация цен на продукты питания. В УКАБ прогнозируют, что такая ситуация наблюдаться и в дальнейшем как в Украине, так и на мировом рынке.

Фото из открытых источников

"На мировых рынках ценовые колебания происходят, но уже нет четко выраженного тренда на повышение (цен, – ред.). Поскольку Украина сильно инкорпорирована в мировые рынки, то очевидно, что мы будем иметь такую же ситуацию и здесь", – рассказал Владимир Лапа.

Эксперт спрогнозировал, что большое ценовое и инфляционное давление как в Украине, так и на мировых рынках, постепенно иссякает.