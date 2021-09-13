Те – жируют, а эти – бедуют: Что думают украинцы о преследовании Медведчука и пропасти между властью и народом

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук 112ua.tv

Нам – газ по 20 грн за кубометр, им – компенсация за жилье. Нам – забыть о пенсиях, а им – заоблачные компенсации и привилегии. Пропасть между обычным украинцем и небожителем, то есть депутатом или чиновником, расширяется. Почему одним все, а другим ничего? Своим мнением украинцы поделились в программе "Чуємо кожного".

"Те (народные депутаты, – ред.) – жируют, а эти (украинцы, – ред.) – бедуют, вот и все. Эти скоты никак не понаедаются", – считает жительница Херсона.

"В советское время я бывал на дачах тогдашних чиновников, и у них вся мебель была пронумерована. Завтра тебя с этой должности убрали, и ты эту дачку оставил. Я не против, чтобы люди хорошо жили и имели дачи, но заслужено", – подчеркнул уроженец Краматорска.

"Это ненормально, но фактически украинцы сами выбирают президентов и депутатов", – отметила жительница Ужгорода.

"Они только и дорываются до власти, чтобы украсть и нажиться", – говорит украинка из Ужгорода.

Вы контрабанду видите? А она есть. Целое СНБО, которое на сегодняшний день – самый авторитетный орган в Украине, собралось, чтобы наказать контрабандистов. Этих преступников нашли и даже поименно назвали. Вот только незадача – кто-то продолжает красть деньги. Государственный институт экономико-правовых исследований им. Валентина Мамутова сообщил, что прошлогодний госбюджет недополучил около 280 млрд грн из-за контрабанды на таможне. Мы спросили у украинцев, как с этим бороться.

"Здесь есть связь. Таможенники не боятся власти, поэтому делают, что хотят", – считает уроженец Ужгорода.

"Нужно сажать, это единственный выход. Если за это будет уголовная ответственность, а не просто разговоры, то ситуация может наладиться", – отметил житель Ужгорода.

"На таможне действительно очень много махинаций. Мы могли бы жить припеваючи, без траншей МВФ, без долгов, чисто за счет таможни", – уверен житель Запорожья.

"Коррупция процветает, и никто с ней не борется. На словах принимают решения, а все так и плывет по течению. Поэтому веры уже никому нет", – жалуется уроженка Краматорска.