Бельгийская газета: Киевлянка Ксения Збышко хочет подарить Брюсселю статую Писающего кота и уже получила письмо от королевской семьи

Киевская школьница Ксения Збышко в июне 2017-го отдыхала в Антверпене и там вдохновилась городом, где удачно сочеталось прошлое и нынешнее искусство

Киевская школьница Ксения Збышко в июне 2017-го отдыхала в Антверпене и там вдохновилась городом, где удачно сочеталось прошлое и нынешнее искусство. Именно там у нее появилась идея изготовить по подобию Писающего мальчика, Писающей девочки, Писающей собаки еще и Писающего кота и подарить его Бельгии. Статью о юной украинке выпустила брюссельская газета.

"Я была на выставке. Видела Писающего мальчика. Думаю, что Писающий кот - это то, чего не хватает Брюсселю. Считаю, что Бельгия – это сердце Европы", - сказала девочка.

Она изготовила кота, который весит 15 килограммов, и обратилась с письмом к королевской семье Бельгии, где предложила принять от нее этот подарок. В начале лета Ксения получила ответ от Ее Величества королевы Матильды.

Сейчас же девочка просит и бельгийцев, и украинцев поддержать ее, когда королевская чета обратила на нее внимание и таким образом осуществление мечты подарить Брюсселю Писающего кота становится все ближе.

newsoneua.tv

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Напомним, киевская школьница Ксения Збышко отправила письмо Ее Величеству королеве Матильде и временному поверенному в делах Украины в Королевстве Бельгия и Великом Герцогстве Люксембург Александру Сорочику с просьбой принять в подарок скульптуру Писающего кота, которую она сделала собственноручно.