Виноват Кремль. Кто же еще?

Международный форум "Ялтинская инициатива" традиционно прошел в Киеве. Ни у кого подобное сочетание "Ялта–Киев" не вызвало когнитивного диссонанса. Все привыкли, что такие мероприятия друг Элтона Джона, кандидат на второе место в списке олигархов, подлежащих деолигархизации, Виктор Пинчук проводит в столице Украины. Для понтов пригласили какого-то англосакса, чтобы он вел дискуссию на ментально близкой нам мове. То есть по-английски.

С гостями "пинчуковского саммита" как-то не задалось. Чувствуется, что холодное дыхание банкротства шевелит остатки волос на голове зятя Кучмы. Ни тебе традиционного экс-президента Александра Квасьневского, который всего за "десятку" евро с удовольствием участвует в любой фигне, ни представителей славной демократической четы Клинтон, ни того же сэра Джона.

Зато впервые появился на публике живой экс-министр МВД Арсен Аваков, который показательно сэлфился с Сеней Яценюком и "стратегической надеждой Винницы" – Владимиром Гройсманом. Наверное, это что-то означает. Какие-то тайные сигналы. Я лично ни хера их (сигналы) не понял.

Зато намек президента Зеленского о скором начале "широкомасштабной войны" с Россией вполне понятен и ожидаем.

Секретарь СНБО Данилюк уже как бы сожалеет о "сотнях тысяч погибших и раненых при освобождении Донецка". Все вполне предсказуемо, поскольку осень. А осенью растут тарифы, и Путин традиционно подтягивает войска к границе с Украиной, чтобы наши стратегические партнеры убедились – "враг коварен и бряцает мускулами".

В подобных условиях все без исключения будущие акции протеста являются попыткой дестабилизировать стабильную ситуацию в стране. Всякие там "тарифные майданы", "савеФОПы" и "нам нечего жрать" организуются деструктивными пророссийскими силами с целью посеять панику и неверие в очищающую роль Коли Тищенко в парламенте.

Понятное дело, придется вводить военное положение. Ну а чего вы хотели? Надежда на "предметную встречу с Путиным" есть, но она стремительно тает. Зеленский это чувствует печенью. Плюс ко всему в Украине нарисовался "информационный раскол". Странно, не правда ли? Закрыли почти все оппозиционные СМИ, но раскол по-прежнему, с…ка, есть.

По всей видимости, президент так отреагировал на сюжет про "вагнеровцев" в CNN и визит французских сенаторов к Виктору Медведчуку, который, как мы помним, находится под домашним арестом. Офис президента тупо не знает, что делать с бессмысленными уголовными делами, которые возбуждены против Медведчука, и просто продлевает и продлевает срок ношения ножного браслета.

По сюжету в ведущем медиа демократов США реакция офиса была откровенно неадекватной: советник Ермака Подоляк обвинил CNN в работе на Кремль, а кум Ермака Тищенко публично тискал в парламенте Гео Лероса, который попытался обвинить Зеленского и главу Офиса президента в сливе информации о спецоперации ЦРУ и СБУ. Ну как тискал… Лично мне не понравилось. Гео, судя по всему, тоже. Не было прогнозируемого финала двух "зеленых": одного бывшего, а второго в костюме.

По встрече Медведчука с Натали Гуле (представляет в Сенате Франции третью по численности группу "Союз Центра") и Жоэлем Геррио (вице-президент комиссии Сената по иностранным делам и вопросам обороны) официальной реакции власти не было. Но из неофициальных источников нам стало известно, что Зеленский был взбешен. В принципе, это его нормальное состояние. Однако в этот раз у него было особо истерическое бешенство. Если так можно сказать.

Меня знаете что удивляет? Все почему-то стесняются писать про встречу Медведчука с французами. Упоминают как-то вскользь и нехотя. Зря. Помню, когда Юлия Владимировна парилась в камере Харьковской больницы железнодорожников, к ней приезжала президентша с лошадиной фамилией. Даля Грибо… Габо… Ну вы поняли. То ли из Латвии, то ли из Литвы. Но точно не из Эстонии. Тимошенко тогда трогательно показала ей побои в области ниже пояса. По-моему, Витя Уколов тогда разразился огромным слезоточивым постом про пытки, издевательства и даже надругательства над единственным лидером украинской оппозиции. Точно был скандал в администрации президента: как допустили, кто разрешил вести съемку?

Я это к чему? Стесняться не надо. Тема с преследованием лидера украинской оппозиции, то есть Медведчука, вышла на европейский уровень. Политик, находящийся под арестом, участвует в международной политике.

И к нему приехали отнюдь не прибалты, а представители страны, которая входит в "нормандский формат". Причем не последние люди в Сенате. Это первый момент.

Второй: аккурат к визиту Зеленского в США чисто госдеповская организация Freedom House разразилась персональным обращением к Джо Байдену по поводу закрытия в Украине оппозиционных каналов (NewsOne, "112", ZIK, "Перший незалежний"), связанных с Виктором Медведчуком. Мониторинговая комиссия ООН по правам человека в конце августа назвала решение "украинских властей" по закрытию оппозиционных телеканалов "противоречащим международным стандартам".

Вот поэтому Зеленский и заговорил об "информационном расколе" в стране. Он даже обвинил в этом Россию, США и Китай. Причем даже обозвал эти страны "империями". Как интересно… Пытается вырулить на "внешнее вмешательство". А оно вообще не внешнее, а чисто внутреннее.

Медведчук находится под домашним арестом в Украине. Офис президента сам выдал ему политическую лицензию на роль единственного настоящего представителя украинского сопротивления. Ну а кто еще? Мураев с как бы "нашими"? Так против него даже санкций СНБО не ввели. Жалкая подделка. Зато у Медведчука в этом отношении фулл-хаус: санкции США – раз, санкции СНБО – два, и домашний арест – три.

Поэтому встреча подобного политика с французскими сенаторами – это четкий сигнал Зеленскому. Товарищ, ваша попытка загнать Виктора Медведчука в глубокую информационную и политическую изоляцию провалилась. Более того, Медведчук уже даже не пытается оспаривать меру пресечения в украинских судах. Сразу подал в ЕСПЧ.

Уже не получится делать вид, что ничего вокруг главы политсовета "Оппозиционной платформы" не происходит. Каналы закрыты, "ручной суд" постановил домашний арест, поэтому он якобы больше не принимает участие в политических раскладах.

Нет. Все обстоит с точностью до наоборот. Поэтому приходится рассказывать об "информационном расколе", который инициируют в Украине все основные государства мира. Включая Китай.

Да, помнится, китайский посол прислал Виктору Медведчуку письмо с благодарностью за укрепление китайско-украинских отношений. Прямо в то время, когда лидер оппозиции сидел под арестом.

Такими темпами скоро к нему станут наведываться депутаты Бундестага, Сената Италии и прочие европейские деятели. А ведь по официальной версии СНБО санкции против Медведчука ввели за причастность к "финансированию терроризма"! Правда, доказать это никак не получается, хотя землю роют десятки сбушников и прокурорских.

Значит, виноват Кремль. Кто же еще?

Александр Зубченко