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СБУ хочет купить 10 подарочных наборов стаканов для виски

Руководитель Службы безопасности Украины Иван Баканов 

 ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины хочет купить 10 подарочных наборов стаканов для виски с эмблемой и изображением здания СБУ за 50 тыс. гривен.

Об этом свидетельствуют данные публичной системы закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

Тендер объявлен 6 сентября.

За 50 тыс. гривен СБУ хочет купить 10 подарочных наборов стаканов для виски с металлическим брендированием эмблемой и зданием спецслужбы.

Кому эти наборы будут подарены, в тендере не уточняется.

Наборы стаканов для виски должны быть поставлены в СБУ 15 октября - 5 ноября.

Кроме того СБУ хочет купить 30 чашек с надписью "Киев" с металлической ручкой для подарков за 6 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, впервые в истории выпускникам Академии Службы безопасности Украины вручили памятные медали с именем действующего главы СБУ Ивана Баканова.

Служба безопасности объявила тендер на закупку 2 легковых автомобилей Skoda new Octavia A8 1.6 MPI AT Ambition или эквивалент с ожидаемой стоимостью 1,2 млн гривен.

Ранее Баканов обзавелся домом под Киевом и показал сбережения. За 2020 год он задекларировал 1,4 млн гривен зарплаты, 3 квартиры, 4 земучастка и жилой дом.

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