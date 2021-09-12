Политические банкроты и реальная оппозиция: Кто будет смеяться хорошо и последним?

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время брифинга 20.07.21 112ua.tv

И опять вся страна наблюдала за цирковым шоу, которое исполнял – по заказу и сценарию Банковой самый "справедливый" в мире суд. Печерский.

Было весело…

Виктор Медведчук с ранцевым огнеметом заходит в спецпомещение ГБР. Адвокаты оппозиционного политика нейтрализуют прокуроров, следователей и оперативных сотрудников, выводят из строя стационарные камеры видеозаписи. Медведчук последовательно и методично сжигает 65 томов уголовного дела – по 200 – 250 страниц в каждом…

Вы можете спросить: "Что ты куришь?" Это не я! Это сторона обвинения, которая придумала феерическую в своем идиотизме причину для нового ходатайства о продлении домашнего ареста главе политсовета "Оппозиционная платформа – За жизнь". Именно так - Медведчук должен находиться под домашним арестом потому, что он, Медведчук – внимание! - может уничтожить материалы уголовного производства, с которыми прокуратура начала его знакомить… не дома у политика, а в специально предназначенных для этого служебных помещениях.

Кстати! Адвокаты Медведчука, начав ознакомление с материалами, обнаружили в деле новые документы и "доказательства". И сделали удивительное открытие, объявив о нем в эфире телеканала "Перший незалежний" и в ходе судебного заседания: "… один и тот же следователь, в одно и то же время, находился в разных местах и совершал разные следственные действия…"

Хотя… чему удивляться? То следственный судья Вовк демонстрирует навыки юридического вундеркинда: за 10 - 15 минут успевает рассмотреть и - даже изучить! – несколько томов дела; то в деле фигурируют какие-то мифические "неустановленные лица" - но с российским гражданством; то прокуратура выдает перлы – дескать, "… исследовать каждое доказательство… на данном этапе (в ходе судебного заседания – Авт.) не предусматривается"…", то прокурор в суде патетически апеллирует к… провозглашенному 31 июня 1941 года "Акту провозглашения украинского государства" (да, да – там где "… Вождь Адольфа Гитлер создаёт новый порядок … и помогает Украинскому Народу освободиться из-под московской оккупации…"), то следователи ищут "то, не знаю что" у тещи лидера оппозиции или волшебным образом множатся и могут исполнять свои обязанности сразу в нескольких местах одновременно.

Судьям, "исполняющим" в этом фарсе, взять бы и объективно посмотреть на происходящее! Да задуматься о печальной судьбе, например, судьи Николая Чауса. Который в свои 54 года путешествует в багажниках автомобилей через границы и его "пользуют" все, кому не лень: военная разведка, СБУ, ГБР. Думаю, он уже не раз пожалел, что в свое время "обслуживал" политические махинации прежней власти. В частности, в 2015 году по беспределу "закрыл" в СИЗО одного из "днепропетровских". Вот "ответка" его и догнала. От "днепропетровских". С реальной перспективой срока, когда он годами будет наблюдать "небо в клеточку".

Или о том, как в самом буквальном смысле стал никем судья Родион Киреев. Ему, правда, повезло немного больше – сегодня Киреев обретается где-то в России с "волчьим билетом". Как мы помним, именно Киреев 2011 году "исполнил" по заказу "донецких" приговор в виде 7 лет тюрьмы для лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Тоже, наверное, полагал себя всесильным. А сейчас мыкается на чужбине как гастарбайтер.

А судья по делу Медведчука Светлана Волкова почему-то решила, что "зеленские" - это всерьез и надолго (бу-га-га!). И что "зеленые" выдадут ей индульгенцию от ответственности. Классиков надо читать, Светлана Яковлевна! Как писал в 11-ом сонете Уильям наш Шекспир: "Мы вянем быстро - так же, как растем". А участвуя в постановках "95 квартала" можно очень быстро "увять". Со всеми вытекающими.

Впрочем, мораль здесь проста. Точнее, абсолютное отсутствие какой-либо морали, законности и здравого смысла укладывается в слова известной песни "95 квартала": "Здесь всегда зажигает наш Вечерний Квартал!".

И власть "зеленских", являясь непосредственным заказчиком и куратором этого "цирка" – несомненно! - будет продолжать "зажигать": осуществлять постоянное давление, исполнять политическое преследование оппозиции, фальсифицировать и забивать псевдоюридическим спамом новые тома уголовного дела, блокировать доступ украинцам к информации оппозиционных СМИ.

И все это с одной-единственной целью: исключить Медведчука, как единственного сильного и неудобного для власти конкурента, из политической жизни страны.

Алексей Куракин